Minuli torek, 27. avgusta je podkancler Werner Kogler obiskal športni kamp KOŠ v Mladinskem domu v Celovcu.

Po ogledu kampa se je Werner Kogler, ki je prišel z generalno sekretarko Zelenih Olgo Voglauer, srečal še s predstavniki Slovenske športne zveze (SŠZ) in košarkarskega šolskega kluba KOŠ. Marko Loibnegger, tajnik SŠZ, in predsednik KOŠ Mihi Seher sta izrazila željo po večnamenski športni dvorani pri Slovenski gimnaziji. Ideja ni nova, že leta 2007/2008 so v sklopu prenove šolskega centra Slovenska gimnazija/TAK na pobudo športne zveze nastali načrti za sodobno športno dvorano. O dosežkih črno-zelene vlade na področju manjšin in o želji zastopnikov SŠZ in KOŠ smo govorili s podkanclerjem in športnim ministrom Koglerjem.

Je avstrijska vlada naredila dovolj za avstrijske avtohtone manjšine? Zastopniki slovenske manjšine so kritizirali, saj so od črno-zelene vlade pričakovali več.

Werner Kogler: Masivno povišanje podpor avstrijskim manjšinam je bil velik uspeh. Seveda pa nam je uspelo uresničiti novo medijsko podporo, namenjeno vodilnim medijem avstrijskih narodnih skupnosti.

Manjšine želijo indeksiranje podpor. Zakaj to ni mogoče?

Prav bi bilo, da bi pri večini postavk državnega proračuna gledali, da ohranjajo vrednost.

Uresničitev novega manjšinskega zakona in reforma dvojezičnega sodstva na Koroškem vladi nista uspeli.

Pri novem manjšinskem zakonu smo opravili tričetrt poti. Pri naslednjih koalicijskih pogajanjih se ta tema lahko zaključi. Alma Zadić je reformo dvojezičnega sodstva na Koroškem postavila v središče. Zatika se pri Uradu zveznega kanclerja. Odprta so pravna ter – četudi zveni neumno – statistična vprašanja. Tudi tukaj smo opravili vsa preddela.

Danes ste slišali konkretno idejo o večnamenski športni dvorani pri Slovenski gimnaziji. Je podpora športnega ministrstva možna?

Če nam uspe ustvariti nadregionalen pomen načrtovanega projekta za šport, potem sme tudi država, konkretno športno ministrstvo podpreti projekt in to z visokimi podporami. Seveda bi potem tudi slovenske srednje šole v Celovcu morale to dvorano koristiti. Tako bi pokrili velik del obratovalnih stroškov. Potrebujemo konkreten koncept uporabe in koncept financiranja. Tukaj lahko seveda tudi iz športnega ministrstva veliko pomagam, čeprav so pristojna tudi druga ministrstva in dežela Koroška. V zadnjem času smo uresničili nekaj projektov, kjer so vsi potegnili za isto vrv in se niso pogovarjali po časopisih.

Pri delovanju slovenskih športnih društev na Koroškem ne gre samo za šport, temveč tudi za posredovanje jezika …

Seveda, zato je po mojem mnenju pristojnih tudi več ministrstev in bi bilo treba takšen projekt financirati iz različnih virov, kot so to ministrstvo za ženske, družine, integracijo in medije (ministrica Susanne Raab), dežela Koroška, ministrstvo za izobraževanje in seveda športno ministrstvo. Na koncu mora vsem privoliti tudi minister za finance. V pogovoru s predstavniki Slovenske športne zveze in KOŠ sem povedal, da naj projekt ponovno vložijo. Treba je pač vsa prej omenjena ministrstva nagovoriti in podpisati predpogodbo. Prevečkrat namreč doživljam, da potem od ministrstva za finance trdijo, da s projekti niso seznanjeni.

Kaj pa manjšine? So zastopane v volilnem programu Zelenih?

Seveda so. Olga Voglauer skrbi za to, da jih imamo na vidnem mestu. Že od ustanovitve Zelenih smo skrbeli za manjšine in imeli njihove zastopnike v prvih vrstah naše stranke. To so bili na primer gradiščanski Hrvatici Marijana Grandits in Terezija Stoisits ter koroški Slovenec Karel Smolle.

Olga Voglauer je generalna sekretarka Zelenih. Ste se že naučili kakšno slovensko besedo?

Da »dober dan« pomeni »guten Tag«, vem že iz mladosti. »Koš« pomeni »korb«, to besedo sem danes večkrat slišal in sem si jo zapomnil.