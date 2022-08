Že drugič so se v Selah zvrstili športni dnevi. Letos se jih je udeležilo 31 otrok, ki so v treh dneh spoznali in izurili svoje spretnosti v nogometu, košarki, plezanju in namiznem tenisu.

Lani so imeli v Selah prvič na sporedu športna dneva. Prireditelja DSG Sele in Prijatelji narave Sele so imeli občutek, da se v času pandemije zmeraj manj otrok ukvarja s športom, zato so pripravili ponudbo večdnevnega spoznavanja raznih športnih panog z željo, da otrokom približajo šport. Otroci na tridnevnih športnih dnevih so bili razdeljeni v štiri skupine. Mlade športnice in športniki so se od ponedeljka do srede izmenično ukvarjali z vsemi štirimi športnimi panogami. Na koncu so vsi udeleženke in udeleženci prejeli priznanje, ki potrjuje uspešno udeležbo na športnih dnevih.