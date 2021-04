Športna pot Katarine Wrolich

Katarina Wrolich, ki sebe opisuje kot živahno in športno, se od minulega poletja intenzivno ukvarja s šport­­no panogo, ki v strokovnih krogih velja za eno najzahtevnejših. Njene prijateljice in prijatelji pravijo, da je kot sonček, saj je nenehno dobre volje. Je študentka masterskega študija na Pedagoški visoki šoli in bo letos prvič tekmovala za ekipo SV Wörthersee v najvišji avstrijski ligi vaterpola, pogovor z njo pa je tekel o njeni športni poti in o posebnostih vaterpola. Govorili smo tudi z njenim trenerjem Andreaem Bonizzijem. Nekdanji jezikovni asistent italijanščine na Dvojezični trgovski akademiji je pripovedoval o tradiciji vaterpola na Koroškem ter o ciljih društva.

Zgodovina vaterpola

Nekateri viri govorijo, da se je prva igra z žogo, ki se je odvijala v vodi, pojavila v drugi polovici 19. stoletja v Angliji in na Škotskem. Igralci naj bi tedaj sedeli na lesenih sodih, da so bili videti, kot bi sedeli na konjih. Veslali so z rokami ali prirejenimi vesli in z njimi udarjali žogo iz indijskega kavčuka. Od tedaj je ostalo le še ime »water polo«, najverjetneje zaradi podobnosti z angleškim nacionalnim športom – polom. Prvič se vaterpolo pojavi na olimpijskih igrah leta 1900 v Parizu. S tem je postal najstarejši moštveni olimpijski šport z žogo. Po stotih letih, odkar je vaterpolo v programu olimpijskih iger, so se v Sydneyju leta 2000 prvič na olimpijskem turnirju pomerile tudi ženske.

Del letošnje ženske ekipe SV Wörthersee (sedem igralk manjka na sliki).

Vaterpolo in Celovec

Celovec ima, čeprav manj znano, večletno tradicijo v vaterpolu. Že pred več kot dvajsetimi leti so se celovški vaterpolisti kronali z naslovom avstrijskega prvaka. A uspešnemu času je sledil daljši premor. Ta se je končal šele pred tremi leti, ko sta Karl-Heinz Bürger in Gernot Kucher, nekdanja državna prvaka z mednarodnimi izkušnjami, zopet obudila žensko ekipo SV Wörthersee. Takoj sta se navezala na prejšnje uspešne čase ter osvojila naslov avstrijskega prvaka. Od lanskega leta je mesto trenerja prevzel Andrea Bonizzi. Šport, ki povezuje plavanje in igro z žogo, ga spremlja že od mladosti, ki jo je preživel na severu Italije.

Športna pot Katarine Wrolich

»Prihajam iz zelo športne družine, zato je šport že od vsega začetka prisoten v mojem življenju,« je vsestransko aktivna športnica odgovorila na vprašanje o začetkih svoje športne poti. Pojasnila je, da v njenem življenju še ni bilo faze, v kateri ne bi bil prisoten tudi šport. S kolesarjenjem se je začela ukvarjati zaradi brata in nečakov. V prihodnosti bo prevzela pri društvu KAC mlade kolesarje in kolesarke v starosti od 6 do 10 let. Odkrila pa je prav tako tudi ljubezen do teka. Temu je sledila misel, da bi začela s triatlonom in tako je prišla tudi do plavanja. Njen cilj za naslednje leto je sodelovanje pri celovški masovni prireditvi Iron Man. Do vaterpola je prišla minulo poletje preko prijateljice, ki jo je nagovorila, medtem ko je Katarina delala kot učiteljica za plavanje. »Na prvem treningu sem morala najprej paziti, da ne grem pod vodo,« je opisala začetke in dodala, da se je to potem spremenilo. Hitro ji je postalo jasno, da ji je ta šport všeč, čeprav meni, da ni tip, ki rad igra z žogo. Ukvarjala se je že s košarko, tenisom in nogometom, a nič od tega ji ni ustrezalo.

Zakaj vaterpolo?

Katarina Wrolich poudarja predvsem vzdušje v ekipi in to utemeljuje s tem, da je skupnost v društvu zelo družinska in zelo prijetna. Čeprav je naporen in agresiven šport, so igralke po treningu najboljše prijateljice. »V vodi pa moraš biti drug človek,« je razložila in dodala, da je pri tem športu pomembno narediti dober prekršek. To med drugim vadijo tudi pri treningih, ki jih imajo trenutno v celovškem kopališču štirikrat na teden ob upoštevanju varnostnih ukrepov proti širjenju koronavirusa. V poletnih mesecih so treningi na Vrbskem jezeru. Trener Andrea Bonizzi je v pogovoru poudaril posebnost tega športa, ki je v tem, da je treba uporabljati vse dele telesa. K telesni pripravljenosti pa je treba prišteti še taktiko.

Cilji za letošnjo sezono

Ekipa SV Wörthersee igra v najvišji avstrijski ligi skupaj z ekipami ASV Wien, Pelikan Bregenz in Wasserballclub Tirol. Prvenstveni sistem poteka tako, da vsaka nastopajoča ekipa gostuje eno tekmovanje, na katerem tekmuje vsak proti vsakemu. Prvo tekmovanje letošnjega prvenstva bo organiziralo društvo SV Wörthersee 10. in 11. aprila 2021 v celovškem kopališču. »Naš cilj ni, da smo med prvimi, želimo predvsem ustvariti na Koroškem neko novo gibanje za ta šport,« je obrazložil trener Bonizzi in dodal, da ekipa še išče nove igralke. Podrobne informacije o tem, kako lahko sodelujete, so na spletni strani http://www.svwoe.at/, lahko pa se javite tudi po elektronski pošti [email protected] Trenutno je v Celovcu aktivna samo ženska ekipa. V bodočnosti želi društvo ustanoviti tudi moško ekipo.