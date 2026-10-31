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Šport mu je bil položen v zibelko

31.10.2026 Celovec Klagenfurt Daniel Gallob
Nik Voggenberger (24) iz Celovca trenutno študira na celovški univerzi za profesorja športa in matematike. »Sledil sem svojim staršem, saj moj oče Helmut poučuje telovadbo in italijanščino na gimnaziji Lerchenfeld, mama Tanja pa telovadbo in slovenščino na Dvojezični trgovski akademiji,« pove Voggenberger.
Nik Voggenberger

Tudi veselje do športa sta mu starša že položila v zibelko, saj se je že v otroških letih ukvarjal z raznimi športi – z odbojko, badmintonom, telovadbo in rokometom. Srčna zadeva pa mu je vedno bil nogomet, saj ga je že s sedmimi leti začel trenirati pri SAK. Tam je igral v vsaki ekipi naraščaja. Po enajstih letih igranja je leta 2021 prenehal igrati, saj je izgubil veselje. Začel se je ukvarjati s fitnesom, leta 2023 pa je tudi začel igrati odbojko v drugi zvezni ligi za Wörthersee Löwen. Letos so njegovi prijatelji ustanovili nov nogometni klub Dynamo Keutschach in povabili so tudi Nika, da se jim pridruži. Želja po nogometu nikoli ni prenehala, tako da se je odločil tekmovati za Dynamo in se poslovil od odbojke.

Prvo tekmo smo proti Reichenfelsu zgubili s 7:0. Takrat so bili naši najboljši igralci vsi poškodovani, sedaj pa bodo spet igrali. Na domačem terenu smo tudi zelo močni.

Da bo Vetrinj zmagal, je že jasno, saj so letos zelo močni. V enajstih tekmah jim je uspelo zadeti 72 golov, prejeli pa samo štiri. Uspelo jim je, da so vseh enajst tekem odločili zase.


Djekše so po rezultatih močnejše od Podkrnosa, tako da sem prepričan, da bodo v tej tekmi zmagale.

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