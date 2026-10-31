Šport mu je bil položen v zibelko

Tudi veselje do športa sta mu starša že položila v zibelko, saj se je že v otroških letih ukvarjal z raznimi športi – z odbojko, badmintonom, telovadbo in rokometom. Srčna zadeva pa mu je vedno bil nogomet, saj ga je že s sedmimi leti začel trenirati pri SAK. Tam je igral v vsaki ekipi naraščaja. Po enajstih letih igranja je leta 2021 prenehal igrati, saj je izgubil veselje. Začel se je ukvarjati s fitnesom, leta 2023 pa je tudi začel igrati odbojko v drugi zvezni ligi za Wörthersee Löwen. Letos so njegovi prijatelji ustanovili nov nogometni klub Dynamo Keutschach in povabili so tudi Nika, da se jim pridruži. Želja po nogometu nikoli ni prenehala, tako da se je odločil tekmovati za Dynamo in se poslovil od odbojke.

