Od 26. 6. do 27. 6. je v tirolskem Telfsu potekalo avstrijsko prvenstvo v plavanju, prvenstva pa prireja Special Olympics Österreich. Pri državnem prvenstvu sta bili izredno uspešni sestri iz Galicije, Romana Zablatnik je odnesla kar tri zlate kolajne, Marina Zablatnik pa srebrno ter bronasto kolajno.

Telfs »Marina in Romana Zablatnik živita skupaj z mamo v Mohličah. Marina Zablatnik je poleg plavanja navdušena pevka. Romana Zablatnik, mlajša obeh sester, pa ljubi okus kave. Po uspešnem zaključku šolanja je mlajša obeh sester začela delati tedensko v otroškem vrtcu v Galiciji. Sestri se opisujeta kot zelo športni. Sprehajata se ne tako radi, saj je to iz njunega vidika preveč dolgočasno. Zato raje tečeta ali se vozita s kolesom, plešeta, igrata tenis ali pre-prosto rečeno delata vse, kar ima opravka z gibanjem.

Plavati sta se naučili doma v bazenu pri očetu, s tedenskim treningom pa sta začeli, ko sta spoznali leta 2013 trenerko Moniko Mairtisch. Vloženi trud se je hitro obrestoval. Že po letu dni marljivega treninga sta plavalki dosegli izredne uspehe. Pri tekmovanju Special Olympics v Celovcu je tedaj Marina osvojila bronasto kolajno v kategoriji 50 m prsnega plavanja, Romana pa je osvojila dve kolajni, zlato v kategoriji 50 m prsno plavanje in bronasto v 100 m prsnem plavanju. Trenutno nadarjeni plavalki trenira Erik Demczuks, s katerim izboljšujeta svoje spretnosti skorajda dnevno, v poletnih mesecih na Klopinjskem jezeru, preostali čas pa v kopališču v Celovcu.

Prav posebno odlikovanje je Romana Zablatnik prejela leta 2018. Na slavnostni prireditvi za športnike in športnice leta 2018 je atletinja iz Galicije na Dunaju odnesla lovoriko v kategoriji športnikov in športnic z motnjami v duševnem in/ali telesnem razvoju. Sredi slovesnosti je stopila na oder skupaj z avstrijskima športnikoma leta Marcelom Hirscherjem in Anno Gasser. Romana Zablatnik, ki si je na ta večer nadela naziv športna osebnost leta v kategoriji »Special Olympics«, je večer opisala kot enega najlepših v svojem življenju.

Šport jima je neskončna zabava. Pomembno jima je, da lahko ob športu uživata v skupnosti in pri tem doživljata veselje. »Veselje imava s tem, kar imava. Veseli sva tudi, da s tem prideva naprej v svojem življenju«, omenja Romana in dodaja, da je pomembno, da tekmujeta naprej in prinašata domov kolajne. In teh se je v zadnjih letih nabralo kar nekaj. Toliko, da je zanje doma že skorajda zmanjkalo prostora. Vse skupaj sta namreč nabrali nad 100 kolajn, ponosno pravi Romana. Minuli vikend pa se je zbirka zopet povečala. Na avstrijskem prvenstvu v tirolskem Telfsu je Romana postala avstrijska prvakinja v panogi 50 m plavanja na hrbtu in 100 m prostega plavanja. Prav tako pa je stopila na najvišjo stopničko tudi v štafeti 4 x 25m v panogi prostega plavanja. Starejša sestra Marina pa je v panogi 50 m prsnega plavanja osvojila bronasto kolajno ter v štafeti 4 x 25m v panogi prostega plavanja končala tekmovanje na odličnem drugem mestu. Celotno tekmovanje in tamkajšnje vzdušje jima je bilo zelo všeč, sta pojasnili v pogovoru za Novice in dodali, da se že zelo veselita na naslednja tekmovanja.

Mladim športnicam in športnikom dajeta nasvet, da naj trenirajo tako trdo kakor oni dve, saj le s tem napreduješ. Opozarjata pa na to, da se lahko vsega naučimo, če le hočemo.