Spominski turnir šnopsanja v Dobu

Tekmovanje sta suvereno moderirala Fabian Meklin in Christian Matschek. V številnih igrah se je borilo za vsak »štih«, na koncu pa je zmagal Joško Nachbar, ki je sedaj za eno leto lastnik potujočega pokala. Drugo mesto je osvojil Fabian Meklin, tretje pa Martin Schmid. Spominski turnir, ki je bil letos že drugič, nadaljuje dolgo tradicijo turnirjev šnopsanja v gasilskem domu v Dobu. Turnir se je že zdavnaj razvil v družabni vrhunec, na katerem se zbere celotna vas. Pri tem se še enkrat pokaže pomembna vloga gasilcev kot osrednji družbeni dejavnik v življenju občine, vloga, ki sega daleč čez intervencijske naloge.