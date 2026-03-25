Spominski turnir šnopsanja v Dobu

25.3.2026 Dob Aich Novice
Na drugem turnirju šnopsanja v spomin Alfredu Meklinu, ki ga je pretekli petek organiziralo gasilsko društvo iz Doba pri Pliberku, ni bilo v ospredju le tekmovanje, temveč tudi druženje. Pod vodstvom poveljnika gasilcev Michaela Müllerja je bil dogodek odlično organiziran in je privabil okoli 40 udeležencev.
Z leve: Christian Matschek, Leander Meklin, Albert Müller, Joško Nachbar, Fabian Meklin, Michael Müller, Victoria Meklin

Tekmovanje sta suvereno moderirala Fabian Meklin in Christian Matschek. V številnih igrah se je borilo za vsak »štih«, na koncu pa je zmagal Joško Nachbar, ki je sedaj za eno leto lastnik potujočega pokala. Drugo mesto je osvojil Fabian Meklin, tretje pa Martin Schmid. Spominski turnir, ki je bil letos že drugič, nadaljuje dolgo tradicijo turnirjev šnopsanja v gasilskem domu v Dobu. Turnir se je že zdavnaj razvil v družabni vrhunec, na katerem se zbere celotna vas. Pri tem se še enkrat pokaže pomembna vloga gasilcev kot osrednji družbeni dejavnik v življenju občine, vloga, ki sega daleč čez intervencijske naloge. 

