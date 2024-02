V Alpski areni je Slovensko gimnazijo zastopal med drugimi Paul Poppernitsch, ki je v kategoriji za prve in druge razrede osvojil 3. mesto. Miran Sticker in Inigo Wrolich sta si prislužila odlično 4. in 5. mesto v kategoriji za tretje in četrte razrede. V kategoriji fantov višje stopnje pa so Manolo Wrolich, Noa Mosser, Santiago Wrolich, Milan Mosser in Benjamin Ressman osvojili prvo mesto in si tako zagotovili mesto na državnem prvenstvu. Manolo Wrolich pa je osvojil še zlato, ker je premagal vse tekmece tudi v posamezni tekmi.