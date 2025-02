Koroški smočarski dan na Peci: Dan smučanja, tekmovanja in srečanja

Zadnji tak tečaj so priredili leta 2011. V tem času so organizirali tudi prva tekmovanja koroškega pokala v alpskem smučanju. V teku let se je nato odvijal vroč dvoboj za pokal Rožnika med smučarji in smučarkami iz Sel in Železno Kaplo. Rožnika so leta 2019 dokončno osvojili Selani. Tekmovanja za koroški pokal je Slovenska športna zveza prirejala tudi v naslednjih letih. V letošnjem letu pa je prišlo do majhne spremembe, saj bo poleg tekmovanja v vseh starostnih skupinah tudi možnost sproščenega smučanja na Peci ob dobri družbi in ob zvokih kvinteta Zgruntani muzikanti. V ospredju vsega pa je vedno bilo in ostaja po navedbah Loibneggerja, da ljudje preživijo skupaj lep dan in se lahko družijo na smučišču in to za ugodno ceno. To pa naj bi bil le prvi korak, saj namerava SŠZ v teku let ponudbo še razširiti.