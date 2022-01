Športno društvo Šentjanž v Rožu je tudi letos priredilo petdnevni smučarski tečaj za otroke. Od 27. do 31. decembra so se otroci družili in veselili na dobro pripravljeni smučarski progi, spremljalo pa jih je kar dvajset smučarskih učiteljev in asistentov, nam je povedal Peter Moschitz. Zaradi pandemije so organizatorji 65 tečajnikov razdelili v jutranjo in popoldansko izmeno. Športno društvo Šentjanž že od leta 1978 prireja otroške smučarske tečaje, ki se jih udeležujejo tisti, ki prvič stopijo na smuči, pa tudi tisti, ki osnove že kar obvladajo.

Organizatorji so ponosni na to dolgo tradicijo in na svojo vlečnico, ki mlade šentjanške smučarje razveseljuje že 20 let. Člani športnega društva z veseljem in brezplačno sodelujejo pri takih prireditvah. Obiskovalce vabijo na nočno smučanje vsak petek od 17h do 20h, ob sobotah in nedeljah pa na smučanje od 13h do 16h. Med zimskimi počitnicami februarja bo smučišče odprto vsak dan od 13h do 16h. Poleg smučarske proge so za ljubitelje zimske rekreacije uredili tudi progo za tek na smučeh. Aktivnosti društva finančno podpirajo občina ter obiskovalci s prostovoljnimi prispevki. Ponudba Športnega društva Šentjanž bogati življenje in skupnost v domači občini in v okoliških krajih.