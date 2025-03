Smučarski skoki: V tej sezoni ne bodo več tekmovali v Zahomcu

Vsega skupaj je Športno društvo Zahomc priredilo tri tekmovanja, zadnji dve v tej zimski sezoni ta konec tedna. V nedeljo je bilo po navedbi ziljskega društva nekaj čez 60 tekmovalcev od 7 do 13 let, v nedeljo pa jih je tekmovalo okoli 70, saj so prišli na tekmo na Ziljo tudi mladi smučarski skakalci iz Štajerske in Italije. Med tekmovalkami ŠD Zahomc je bila devetletna Merle Schneider, ki obiskuje 4. dvojezični razred na Brnci. V pogovoru po nedeljski tekmi nam je povedala, da se že štiri leta uči slovensko v šoli in so letos že pisali šolsko nalogo. Zaupala nam je, da njena najljubša beseda v slovenščini 'slon', ker je to tudi njena najljubša žival. S smučarskimi skoki pri ŠD Zahomc je začela pred malo več kot enim letom. Sodelovala je že na nekaj tekmovanjih, točnega števila pa ne ve.