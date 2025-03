Smučarski skoki v Planici Martin Koch: »Tschofenig je zame favorit za veliki globus«

Odločitev o zmagovalcu letošnjega svetovnega pokala bo tesna. Tschofenig ima skoraj 100 točk prednosti pred Hörlom, to prednost pa bo ubranil, saj je Tschofenig vedno odlično nastopal v ključnih trenutkih, pravi Koch. A tudi boj za mali kristalni globus je še odprt. Zanj se borita Slovenca Domen Prevc in Timi Zajc. Koch je mnenja, da bi ga lahko osvojil Domen Prevc. Na vprašanje o svojem zadnjem skoku je povedal, da to zimo ni skakal. »Poleti sem zadnjič skočil v Beljaku, bolj za zabavo in da ne pozabim tega občutka,« pravi. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, Slovenska športna zveza in Organizacijski komite Planice so kot v prejšnjih letih omogočili, da si lahko četrtkove kvalifikacijske skoke ogleda okoli 300 učencev Slovenske gimnazije, ljudske šole Borovlje in Straja vas (ki jo je obiskoval tudi Tschofenig) ter novih srednjih šol Pliberka in Železne Kaple. Karte za največji športni slovenski dogodek so še na voljo, a naj se jih kupi čimprej, pravijo organizatorji. Dnevno lahko sprejmejo do 30.000 ljudi. Za brezhiben potek skrbi 650 oseb. Organizatorji so na tiskovni konferenci celo napovedali, da bo rekord padel v petek, ob 14.30.