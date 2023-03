Janko Zwitter ml. je že od malih nog tesno povezan s smučarskimi skoki. Ko je bil še aktiven skakalec, mu ni uspelo, da bi se njegovi skoki predvajali na televiziji, je pa v teku let pomagal številnim skakalkam, da so se prebile v svetovni vrh. Nenazadnje je bistven del pripseval tudi pri uspehu letošnje 19-letne kanadske svetovne prvakinje Alexandrie Loutitt.

Ko se sprehodiš skozi idilično vasico Zahomc, obdano s slikovitimi alpskimi vrhovi, začutiš, da je smučarsko skakanje del njenega srca. Vsak fant v tej vasi je namreč vsaj poskusil s skoki, saj gre za dolgoletno tradicijo, ki se je začela že v petdesetih letih. In eden tistih fantov, ki je odraščal ob vznožju gora in se navdušil za smučarske skoke, je bil tudi Janko Zwitter ml. – danes priznan trener.

Priprave na letošnje svetovno prvenstvo

Janko Zwitter ml. je že več kot leto dni trener kanadske ženske reprezentance smučarskih skokov in med njegovimi varovankami je tudi letošnja svetovna prvakinja Alexandria Loutitt. Že na začetku je Zwitter v njej prepoznal velik talent, vendar so bile priprave lani precej težavne, saj je bila Loutittova zaradi poškodb primorana izpustiti večino poletnih pripravljalnih skokov. Kljub temu se je v teku sezone njena forma stopnjevala in z doslednim treningom pod budnim očesom Janka Zwittra je najprej osvojila naslov svetovne prvakinje juniorjev, nato pa se v Planici kronala s še eno svetovno zmago.

Kako potekajo treningi

Pri treningih Janka Zwittra je ključnega pomena rdeča nit, ki jo ima za smučarske skoke, kot je pojasnil v pogovoru. Za uspeh v tem športu so pomembne specifične mišice, medtem ko druge niso tako ključne. Jankov pristop temelji na postavitvi trdne osnove, na kateri lahko gradiš in se osredotočaš na podrobnosti. Svojim varovancem pomaga z lastno izkušnjo kot nekdanji smučarski skakalec, ki se je sam soočal s težavami in ovirami na poti do uspeha. Kot pravi sam, je bil Janko Zwitter ml. na začetku svoje kariere zaznamovan z neugodnimi okoliščinami, ki so mu preprečile, da bi se uveljavil kot skakalec. To ga je spodbudilo k temu, da je postal trener in svoj pristop osnoval na tem, da se je vsaka napaka lahko spremenila v priložnost za napredek. Ob reševanju težav in izboljševanju tehnike se njegovi varovanci izpopolnjujejo in rastejo. Ključno pri tem pa je, da se istih napak ne ponovi večkrat, kar je eden od glavnih ciljev njegovega pristopa.

O Tschofenigu in Smidu

Daniel Tschofenig je nedvomno velik talent in pravi deloholik, pravi Zwitter. Ta kombinacija je običajno zelo uspešna in to se vidi tudi pri njem. Zato zanj ni presenetljivo, da je del avstrijske reprezentance in je na svetovnem prvenstvu osvojil bronasto kolajno z ekipo. Zwitter je povedal, da je šel, ko ga je prvič videl skakati, k njegovim staršem in jim rekel, da če ne gre nič narobe, bo Daniel pristal v televiziji. In res je tako. Zwitter vidi tudi v Julijanu Smidu velik potencial za prihodnost in se zelo veseli njegovega napredka, saj je na zelo zdravi poti, da pride tudi on v naslednjih letih v svetovni vrh.

Kako bodo potekali naslednji tedni

Na Janka Zwittra čaka v naslednjih tednih Skandinavija, kjer bodo potekale zadnje tekme letošnje sezone z zaključkom v Lahtiju. Po tem pa si bo privoščil nekaj zasluženega oddiha, tako za svoje varovanke kot tudi zase. Z družino bo užival in vesel je, da bo imel priložnost preživeti čas tudi s svojim sinom, saj med sezono zaradi velikega števila potovanj nima veliko časa zanj.