Smučarski skoki na Švedskem in v Beljaku: Smid prvi in drugi, v Beljaku pa svetovni pokal

»S svojim nastopom ta konec tedna sem zelo zadovoljen. Zadnji tedni so bili kar težki zame. Po tekmovanju na Kitajskem sem bil malo bolan in tekmovanja niso šla tako, kot sem si jih predstavljal,« pravi Julijan Smid, ki si je s temi rezultati zagotovil nastop v celinskem pokalu. Ta konec tedna se zanj tekmovanja nadaljujejo v Klingenthalu, nato v Bischofshofnu in še na Japonskem. »Veliko me čaka v naslednjih tednih, ampak se že veselim in vem, da bo vse šlo zelo dobro,« je samozavestno povedal član ŠD Zahomc.