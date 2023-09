Minuli konec tedna je ŠD Zahomc priredilo v beljaški alpski areni tekmovanje za avstrijski pokal. Člana ziljskega društva Julijan Smid in Amy Dögl sta pri tem stopila na najvišjo stopničko. Pri mladincih je 9. mesto zasedel Mika Dögl.

Po skoraj petih mesecih je na Julijana Smida čakalo ponovno tekmovanje. Pričakoval je, da bo obe tekmi v splošni kategoriji odločil zase, je v pogovoru razložil in dodal, da je pri skokih še vedno nekaj točk, pri katerih se mora izboljšati. Na skakalnici trenira sedaj šele en teden. Pred tem je pet tednov opravljal osnovno vojaško usposabljanje. Priprave zanj potekajo v Innsbrucku, kjer preživlja pretežen del svojega časa. Na teden ima preko državnega kadra tri enote na skakalnici in tri enote za moč, preostali čas pa koristi za kognitivni trening in fizioterapijo. Tako od ponedeljka do petka nanj čakata po dve enoti in v soboto ena, nedelje pa so proste. Pri treningih na skakalnici skače od pet do osem skokov. Po vsakem skoku pa se s trenerji pogovori, kaj je treba izboljšati. Čez dva tedna ga čaka naslednji izziv. V Švici bo nastopal v mednarodnem FIS pokalu, tj. tretja najvišja preizkušnja v smučarskih skokih. Tam se bo odločalo o tem, kje bo nastopal v zimski sezoni. Član ŠD Zahomc si je v drugi najvišji preizkušnji, kontinentalnem pokalu, zastavil letos cilj, da se bo uvrstil med najboljših 20 skakalcev v skup­nem seštevku. Prav tako pa je velik cilj, da bo letos točkoval tudi v svetovnem pokalu, najvišji preizkušnji smučarskih skokov. Obeta se pomembna sezona za Julijana Smida, ki bo dal vse od sebe, da se bo priboril v svetovni pokal.

Odlična organizacija tekmovanja

Predsednik ŠD Zahomc Martin Wiegele je v pogovoru razložil, da je na tekmovanju za avstrijski pokal v Beljaku sodelovalo 76 atletov in atletinj. Od avstrijske smučarske zveze je društvo prejelo pohvalo za dobro organizacijo tekmovanja, ki je potekalo brez padcev.