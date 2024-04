Po dvakratnem prestavljanju so minuli konec tedna vendarle izpeljali dolgo pričakovani »Koroški pokal«. 13. tekmovanje Koroškega pokala v alpskem smučanju je potekalo ob lepem vremenu pri 8 stopinjah Celzija na startu in cilju.

DSG Sele je sočasno izvedlo društveno prvenstvo. Prvaka sta Timna Oraže in Sandi Mak. Foto: Tomo Weiss

Na tekmovanje v organizaciji Slovenske športne zveze in v izvedbi Smučarskega kluba Peca (SC Petzen) se je v soboto, 23. marca, letos prijavilo 52 smučark in smučarjev vseh starostnih skupin, do cilja in veljavnega rezultata jih je pripeljalo 45. Med startom in ciljem so morali premagati 70 metrov višinske razlike na dobro utrjeni progi Siebenhütten. Vratca je postavljal Karl Miklau.

Pri najmlajših fantih je prvo mesto osvojil Laurin Roblek.

Pri najmlajših dekletih pa je mesto osvojila Anna Elbe in 2. mesto Zoe Paulitsch.

Koroškega pokala se udeležujejo regionalni smučarski klubi iz Avstrije in Slovenije. Poleg amaterjev se tekmovanj udeležujejo tudi kadri koroških in državnih smučarskih selekcij z obeh strani meje. Tudi naslednje leto nameravajo organizatorji prirediti 14. tekmovanje za Koroški pokal.