Služba v Hiši zgodovine, študij in nogomet

Do svojega 18. leta je za domači klub stal v golu, nato pa se je zaradi študija zgodovine in športa pedagoške smeri preselil na Dunaj. Tam so ga prijatelji pregovorili, da je začel igrati za ekipo DSG Philadelphia AC, ki igra v dunajski cerkveni ligi DSG. Zaradi tega za veliko noč nimajo tekme, temveč šele teden kasneje. David Ressmann trenutno zaključuje študij, ob tem pa je marca začel delati kot vodič v Hiši zgodovine Avstrije (HDGÖ)
Po dveh zaporednih napredovanjih v višjo ligo letos čutimo, da v drugi najvišji DSG ligi ni več tako enostavno. Igramo proti izpadu. Na naslednji tekmi igramo proti ekipi, ki se tudi bori za obstanek.
Zato je važno, da tekmo odločimo zase.
Globasnica bo na domačih tleh premagala ekipo iz St. Stefana v Labotski dolini, ki je na lestvici jasno za njimi.
Šentjakob potrebuje točke v boju proti izpadu. Za Šentjakob igra tudi moj bratranec Simon Ressmann in zato upam, da jim bo uspelo priigrati točko na stadionu pod Košuto.
SAK je v prvi tekmi spomladanskega dela slavil zmago, v drugi utrpel poraz. Mislim, da jim bodo z okrepitvami, ki so jih pridobili pozimi, slavili spet zmago.
