Služba v Hiši zgodovine, študij in nogomet

Do svojega 18. leta je za domači klub stal v golu, nato pa se je zaradi študija zgodovine in športa pedagoške smeri preselil na Dunaj. Tam so ga prijatelji pregovorili, da je začel igrati za ekipo DSG Philadelphia AC, ki igra v dunajski cerkveni ligi DSG. Zaradi tega za veliko noč nimajo tekme, temveč šele teden kasneje. David Ressmann trenutno zaključuje študij, ob tem pa je marca začel delati kot vodič v Hiši zgodovine Avstrije (HDGÖ)

