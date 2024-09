V soboto, 28. 9., se bo mestno jedro Pliberka prvič spremenilo v športno središče nordijskega rolkanja, ki bi ga lahko poimenovali tudi kot poletno različico teka na smučeh. Organizatorji pričakujejo okoli 300 udeleženk in udeležencev.

Josef Skuk, predsednik društva Langlaufarena Pirkdorf/Breška vas, je ponosen, da jim je skupaj s slovenskim društvom ŠD Oktan z Raven uspelo postaviti na noge mednarodno tekmovanje »Skiroller City Race«. Pravi, da bo tekmovanje v alpsko-jadranskem vzdušju, saj pričakujejo športnike in športnice iz Slovenije, Italije in Avstrije. Tekmovanje po pliberških ulicah je del slovenskega pokala ARGETA Junior in koroškega pokala Fischer-Kelag-Langlaufcup. Prvič bodo tekmovanje v Pliberku šteli tudi za koroško prvenstvo in s tem prvič kronali v vseh starostnih skupinah koroške prvake in prvakinje nordijskega rolkanja. »Najmlajši tekmovalci so stari šest, najstarejši pa tam okoli 70 let,« pravi Josef Skuk.

Tekmovalnost in dobrodelnost

Poleg tekmovanj za prva mesta bo v sklopu Skiroller City Race potekal tudi dobrodelni tek, ki ga je s 3000 € podprl pliberški Lions Club. Na najkrajši progi (0,6 km) bodo učenke in učenci ljudskih šol iz Pliberka, Božjega groba, Globasnice in Šmihela tekmovali po 10 minut. Več krogov, kot jih bodo otroci pretekli, več sredstev bodo prejele šole, ki bodo s tem pomagale družinam pri financiranju športnih aktivnosti.

Prijave na tekmovanje se še možne

Josef Skuk ob koncih tedna zelo rad stopi na rolke. Na tekmovanju pa ne bo mogel sodelovati, saj bo v ozadju skrbel za brezhiben potek.

Do srede, 25. septembra, se še lahko prijavite za tekmovanje. Vsak udeleženec in udeleženka bo prejela od organizatorjev poenotene rolke. »S tem lahko zagotovimo primerljivost,« pravi Skuk in dodaja, da pa morajo udeleženci s seboj vzeti svoje palice in čevlje.

Začasno bo zaprto pliberško središče

Na dan tekmovanja, od 12. ure dalje bo središče Pliberka zaprto za avtomobile. Domačini pa so obveščeni, da morajo v času tekmovanj parkirati svoje avtomobile kje drugje.