Skakalec Smid osvojil prvo mesto na domačem terenu

V soboto, 22. avgusta je 23-letni Julijan Smid iz Loč dokazal svojo skakalno kvaliteto. V prvi seriji je skočil 94,5 metra in v drugi seriji 93,5 metra. »Na drugem tekmovanju FIS Cupa, tako rekoč tretje divizije, so tudi sodelovali vrhunski skakalci, saj je Italija nastopala z reprezentanco in Nemčija je pripeljala ekipo za evropska tekmovanja. Res mi je všeč tekmovati proti dobrim skakalcem, ker lahko samo tako osebno tudi napredujem. Ravno zaradi tega in ker mi je že v preteklosti bilo težko skakati na beljaški skakalnici, sem zelo vesel, da sem lahko osvojil prvo mesto. Še posebej mi zmaga daje energijo, saj so bili zadnji tedni kar naporni, doživel sem veliko vzponov in padcev,« je povedal Smid. Naslednji tedni so posvečeni izpiljenju skakalne tehnike in izboljševanju fizičnosti, saj bo Smid 19. in 20. septembra nastopal na celinskem Pokalu v Stamsu, kjer želi nadaljevati z nedavnimi uspehi.

