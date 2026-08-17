Skakalec Julian Smid: »Letos želim tekmovati v svetovnem pokalu«

S smučarskimi skoki večina ljudi povezuje sneg, topla oblačila in vročo pijačo. To pa je sicer pomota. »Skakalna sezona se odvija od maja do marca, kar pomeni, da imamo skakalci zelo natrpan program. Na leto lahko računam s tem, da si lahko aprila privoščim dva tedna počitka. V glavnem se maja začnejo priprave v fitnesu, kjer si želimo izboljšati fizične in tehnične sposobnosti. ÖSV, avstrijska smučarska zveza, ponuja dva glavna centra za treninge – eden je v Salzburgu, drugi pa v Innsbrucku. Osebno sem se odločil za Innsbruck, kjer imamo dnevne treninge v olimpijskem centru z vrhunskimi trenerji. Junija se začnejo zelo pomembne priprave na skakalnicah. Poleti skačemo na plastiki, zaletne `špure´ pa so napolnjene z vodo. Na teh treningih testiramo material in opremo, torej kakovost smuči, obleke in tudi nastavitve opreme. Prvo tekmovanje sezone je nato poletni Grand Prix, kjer sem že večkrat tekmoval,« razloži Julijan Smid, ki je leta 2023 z avstrijsko reprezentanco osvojil zlato kolajno na svetovnem mladinskem prvenstvu v Whistlerju v Kanadi na ekipni tekmi v smučarskih skokih.
Na tekmovanju na Poljskem je 1. avgusta nastopil v Wisłi na poletnem Grand Prixu in osvojil 49. mesto. »Osebno sem imel telesne težave in nisem bil v najboljši formi. Naslednji dan, v nedeljo, sem kljub težavam osvojil 19. mesto, s katerim je bila zadovoljna tudi celotna ekipa okoli mene,« meni Smid. Čeprav se je 8. in 9. avgusta odvijalo naslednje tekmovanje poletnega Grand Prixa v Courchevelu v Franciji, se je ekipa okoli Smida odločila, da ostanejo na Poljskem in intenzivirajo priprave. Trenutni fokus je na piljenju skokov do najmanjših podrobnosti ter krepitvi moči. Da bi treningi optimalno potekali, se je ekipa odpravila v Zakopane. Dolga potovanja so za profesionalne skakalce velik del njihovega poklica. Lani je Smid tekmoval po vsem globusu, na vprašanje, kako ohranja formo kljub dolgim potovanjem, pa odgovarja: »Najpomembnejša sta disciplina pri prehrani in kakovostno spanje. Dolga potovanja so pač izzivi, s katerimi se moramo soočati.«
»V prvi vrsti je seveda cilj ponovno tekmovati v svetovnem pokalu. Da lahko to dosežem, moram svoje sposobnosti dokazati v celinskem pokalu in se na tekmovanjih uvrščati med najboljše. Osebno sem prepričan, da imam kakovost, da sem v celinskem pokalu med prvimi. Na treningih opažam, da mi trenutno skoki zelo dobro uspevajo. Če redno treniraš in se poskušaš konstantno izboljševati, pridobiš tudi določeno samozavest, ki je na tekmovanjih odločilna,« zaključuje Julijan Smid.
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