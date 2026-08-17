Skakalec Julian Smid: »Letos želim tekmovati v svetovnem pokalu«

S smučarskimi skoki večina ljudi povezuje sneg, topla oblačila in vročo pijačo. To pa je sicer pomota. »Skakalna sezona se odvija od maja do marca, kar pomeni, da imamo skakalci zelo natrpan program. Na leto lahko računam s tem, da si lahko aprila privoščim dva tedna počitka. V glavnem se maja začnejo priprave v fitnesu, kjer si želimo izboljšati fizične in tehnične sposobnosti. ÖSV, avstrijska smučarska zveza, ponuja dva glavna centra za treninge – eden je v Salzburgu, drugi pa v Innsbrucku. Osebno sem se odločil za Innsbruck, kjer imamo dnevne treninge v olimpijskem centru z vrhunskimi trenerji. Junija se začnejo zelo pomembne priprave na skakalnicah. Poleti skačemo na plastiki, zaletne `špure´ pa so napolnjene z vodo. Na teh treningih testiramo material in opremo, torej kakovost smuči, obleke in tudi nastavitve opreme. Prvo tekmovanje sezone je nato poletni Grand Prix, kjer sem že večkrat tekmoval,« razloži Julijan Smid, ki je leta 2023 z avstrijsko reprezentanco osvojil zlato kolajno na svetovnem mladinskem prvenstvu v Whistlerju v Kanadi na ekipni tekmi v smučarskih skokih.