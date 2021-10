Športno društvo Šentjanž je v soboto, 2. 10., uspešno izvedlo deželno prvenstvo v balvanskem plezanju. Najboljše koroške plezalke in plezalci vseh starostnih skupin so v dvorani za balvanje (Bouldergarage) v Šentjanžu tekmovali za naslov koroškega prvaka.

Na sončen sobotni dan se je v Šentjanžu iz vse Koroške zbralo okoli 75 navdušenih športnih plezalk in plezalcev. Začenši zjutraj z najmlajšo kategorijo, starostno skupino do osem let, se je do poznega popoldneva, kjer je bila na vrsti splošna kategorija, izoblikoval zanimiv tekmovalni dan. Člani in članice ŠD Šentjanž so skrbeli za zgledno organizacijo in omogočali tako plezalkam in plezalcem ter obiskovalkam in obiskovalcem, da so bili skozi celotno tekmovanje oskrbljeni s pijačami in s slastnimi dobrotami za pod zob. A ne le iz vidika organizacije, temveč tudi na tekmovanju samem so bili nadvse uspešne plezalke in plezalci ŠD Šentjanž. V dekliški kategoriji do deset let je bilo na prvih štirih mestih zaznati kar štiri imena plezalk iz Šentjanža. Ronja Hornböck je postala četrta, tretja Aylen Gomez-Segovia, drugo mesto je osvojila Livia Herr, koroška prvakinja pa je postala Lea Horn-böck. Pri fantih pa je nadvse prepričljivo osvojil naslov koroškega prvaka Fabian Krasnik. V starostni skupini do šestnajst let pa ni bilo presenetljivo, da je prvo mesto osvojil Timo Užnik.