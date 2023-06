Selani so dobili tekmo v zadnjem krogu prvenstva proti Metlovi s 4:0 (1:0) in si tako zagotovili obstanek v podligi. Šmihel je s 4:3 (3:2) ugnal Bilčovs. Ekipa Donau je prvak podlige vzhod, Železna Kapla tretja. Selani so sezono zaključili na 11. mestu, Šmihel je deseti, Bilčovs je zaključil sezono na 14. mestu, izpadel je iz podlige in bo v sezoni 23/24 igral v prvem razredu.