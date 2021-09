Nogometaši športnega društva DSG Sele lahko z nasmehom gledajo na minuli konec tedna, na katerem so v petek na tujem premagali ekipo iz Golovice s 3:1. Na tekmi je bil prvič uspešen v letošnji sezoni novi igralec Matic Jerina, preostala gola pa je dal Anže Jelar, ki je z desetimi zadetki v devetih tekmah, skupaj z igralcema iz Golovice in Ebersteina, vodilni strelec v podligi vzhod. Z zmago se je ekipa iz Sel povzpela na prvo mesto razpredelnice in prehitela vodečo Rudo, ki je v Podkrnosu izgubila z 2:1. V sredini lestvice sta trenutno z istim številom točk ekipi iz Bilčovsa in Metlove, potem ko je Metlova z borbeno tekmo na domačih tleh premagala Bilčovs. V spod-njem delu pa sta trenutno Rikarja vas in Železna Kapla. Rikarja vas je proti zadnje-uvrščenemu ASV utrpela boleč poraz v boju za obstanek v podligi. Železna Kapla pa je z zmago proti ekipi iz Kapple v bližini Šentvida ob Glini slavila drugo zmago zapored in se poboljšala v primerjavi s tednom prej kar za štiri mesta. V soboto 18.9 pa so selani zmagali proti Podkrnos z 3:1.