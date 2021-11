Ta konec tedna bodo oči ljubiteljev in ljubiteljic biatlona usmerjene na Švedsko, kjer se bo dvignil zastor nad olimpijsko sezono v svetovnem pokalu. Med tekmovalkami bo tudi Dunja Zdouc, ki tekmuje za DSG Sele. V minuli sezoni je presegla vsa pričakovanja, tudi lastna, in osvojila svoje doslej najboljše rezultate v svetovnem pokalu. Odlične nastope je kronala na svetovnem prvenstvu v Pokljuki s srebrno kolajno v mešani štafeti. Pred prvim tekmovanjem smo se z Radišanko pogovorili o novi sezoni.

Ob koncu tedna se bo v švedskem Östersundu zopet začelo tekmovalno obdobje v svetovnem pokalu biatloncev in biatlonk. Avstrijska ekipa se je v zadnjih tednih pripravljala v Obertilliachu v bližini Lienza. Priprave so se začele že znatno prej, namreč maja. Atleti in atletinje med staro in novo sezono niso imeli veliko premora. Tekoči prehod je Dunji Zdouc otežil razmišljanje o tem, kaj ji je uspelo v minuli sezoni. Trajalo je vse do avgusta, ko je na sprejemu v farnem domu v Selah dojela, kako so ljudje ponosni na njene uspehe in da je bila osvojitev srebrne kolajne na svetovnem prvenstvu zgodovinski dogodek.

Od vsega začetka priprav jo je spremljala motivacija, da izboljša izide iz prejšnje sezone. Radišanka misli, da je to nekaj čisto naravnega, če kot športnik oz. športnica hočeš nenehno postati boljši. S pripravami je zelo zadovoljna, ker je skozi leto ostala zdrava in ji skorajda ni bilo treba prekinjati treningov.

Avstrijska ženska reprezentanca na pripravah v Obertilliachu; Foto: Markus Berger/ RedBull Content Pool

Želja po stopnjevanju je malenkostno tudi spremenila cilje, čeprav niti ne toliko, saj se glavni fokus ni spremenil. V lanski sezoni se je na tekmah namreč osredotočala le na stvari, ki jih mora nadgraditi, in se ni preveč obremenjevala z uvrstitvami, kar ji je zelo pomagalo. To bo ostalo tudi letos tako. Med cilje za letos navaja sodelovanje na zimskih olimpijskih igrah in uvrstitev med prvih šest v svetovnem pokalu. Že leta 2018 je sodelovala na olimpijskih igrah in ta čas doživela kot nekaj posebnega, saj je imela možnost srečati v olimpijski vasi športnike in športnice, ki jih drugače poznaš samo s televizije. O tekmah samih pa pravi, da ni veliko razlik s svetovnim pokalom.

Stati po dolgem času spet s tekaškimi smučmi na progi je za Dunjo Zdouc povezano s samim veseljem. Ta trenutek v njej vzbuja iste občutke kot pogled na prve snežinke v zimi. Po dolgih in intenzivnih pripravah atleti in atletinje enostavno hočejo samo še pokazati to, kar znajo. Prvo možnost bodo biatlonke v svetovnem pokalu imele to soboto v posamičnem tekmovanju na 15 kilometrov in v nedeljo s 7,5-kilometrskim sprintom.