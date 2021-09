Športno društvo Zahomc je v preteklih letih organiziralo prireditev za Avstrijski pokal konec decembra, letos pa je prevzelo organizacijo avgustovske prireditve. Prireditev Avstrijski pokal je za šolarje od 12. leta in za mladince, starejše od 16 let.

Franc Wiegele ml., trener:

Za Avstrijski pokal športniki zbirajo točke na šestih prireditvah, ena od teh je naša poletna prireditev. Ker v Zahomcu nimamo naprave za skoke na plastiki, je prireditev v Beljaku.

Kdo nastopa na letošnji poletni prireditvi za Avstrijski pokal?

V smučarskih skokih nastopajo športniki iz kategorij mladinci, juniorji in starejši, nastopajo pa tudi »kombinatorci«, torej v nordijski kombinaciji. Skakalci imajo dva skoka, kombinatorci pa le en skok, pri šolarjih pa te razlike ni, tako da isti mladi športniki lahko nastopijo v obeh panogah. Seveda nastopajo fantje in dekleta, ki prihajajo iz Avstrije. Sodelujejo pa tudi posamezniki iz tujine, ki trenirajo v avstrijskih klubih.

Beljaška Alpska arena je športni center za nordijske športne panoge, kjer tudi poleti potekajo tekmovanja.

Kdo vas finančno podpira?

Podpirajo nas dežela Koroška, Slovenska športna zveza, ASKÖ, pa tudi naša občina, torej občina Straja vas. Ta podpora je zelo pomembna za naše delovanje, zato smo je zares zelo veseli.

Sodelujejo tudi vaši zahomški športniki?

Naši mladi športniki sodelujejo na mednarodnih prireditvah, zato jih ni na Avstrijskem pokalu. Daniel Tschofenig, Hannah Wiegele in Julijan Smid so vsi v avstrijski ekipi (ÖSV). Tschofenig je že nabiral točke za svetovni pokal in dosegel lepe rezultate, tako tudi Hannah Wiegele.

Julian Smid pa je lani pri Avstrijskem pokalu bil dvanajstkrat na podestu – enkrat je dosegel tretje mesto, sicer pa vedno prvo mesto.

Mladi športniki prihajajo k sedežnici, da jih odpelje na skakalnico.

Zagotovo bomo še veliko slišali o njihovih uspehih. Kakšna pa je pot, da športnice in športniki lahko sodelujejo v mednarodni konkurenci?

Za ta tekmovanja so dane smernice, rezultati, odločajo pa zadolženi trenerji v kadrih. Športniki začnejo s tekmovanji v Avstrijskem pokalu, nato v Alpskem pokalu, sledi FIS Cup, Continental Cup, najvišji pa je svetovni pokal.

Kako pa je s podmladkom, z začetniki v vašem društvu?

Začetnikov imamo premalo. Treba jih je nagovoriti, zato grem večkrat v šole in srečam otroke, ki bi želeli sodelovati. Žal pa starši pogosto mislijo, da je skakanje na smučeh zelo nevarno, to se bere tudi v medijih, zato jih je težko prepričati, da skakanje ni bolj nevarno kot smučanje pozimi, ko je na progi več smučarjev, tudi pri nogometu se otroci večkrat poškodujejo kot pri skokih. Otroci začnejo previdno in na malih skakalnicah, posebno se pazi na varnost, da iz malih navdušencev zrastejo odlični športniki.

Daniel Tschofenig, Hannah Wiegele in Julijan Smid tekmujejo v avstrijski ekipi. (ÖSV)

Pa še zaključno vprašanje: ali avstrijski športniki na tej prireditvi opazijo dvojezičnost vašega društva?

Seveda, kot prireditelj poskrbimo, da je dvojezičnost vidna in slišna. Ne samo da med sabo govorimo slovensko, temveč da so za vse slišne tudi dvojezične napovedi.