SAK v Pliberku že več kot 34 let nudi več kot le nogomet

Zato je SAK leta 1992 ustanovil svoj center v Pliberku, v Vidri vasi, ker ni želel prepustiti slovenske mladine enojezičnim klubom, kjer so se otroci običajno tudi jezikovno prilagodili asimilacijskemu okolju. Center SAK v Pliberku deluje že 34 let in je imel na višku do 100 nogometašev. Vsa leta je deloval po slovenskem oziroma dvojezičnem programu. Starši so svoje otroke vključevali v SAK zaradi odlične športne in jezikovne ponudbe. Danes, ko je nacionalni pritisk navidezno manjši in je za marsikaterega od staršev dovolj, da se otrok slovenščine uči le še v šoli, je tudi za center SAK v Pliberku teže nagovarjati mladino in je tudi ekip postalo manj, a program je ostal isti.