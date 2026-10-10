SAK v Pliberku že več kot 34 let nudi več kot le nogomet

Ko je bil leta 1970 ustanovljen SAK, so v prvih dvajsetih letih igralci prihajali predvsem iz celovških internatov – iz Heimlingerja, mladinskega doma SŠD in marijanišča. Treningi so bili na Košatovem igrišču. Ob nedeljah pa sta Andrej Kumer in Albert Smrečnik, pd. Šoštar, vozila mladince s kombijem iz vse Koroške na tekme, celo Smrtnike iz Kort. Ko so se prometne povezave s podeželja v Celovec izboljšale, je vedno več dijakov začelo obiskovati Slovensko gimnazijo iz domačega kraja. Internati so se praznili.
Zato je SAK leta 1992 ustanovil svoj center v Pliberku, v Vidri vasi, ker ni želel prepustiti slovenske mladine enojezičnim klubom, kjer so se otroci običajno tudi jezikovno prilagodili asimilacijskemu okolju. Center SAK v Pliberku deluje že 34 let in je imel na višku do 100 nogometašev. Vsa leta je deloval po slovenskem oziroma dvojezičnem programu. Starši so svoje otroke vključevali v SAK zaradi odlične športne in jezikovne ponudbe. Danes, ko je nacionalni pritisk navidezno manjši in je za marsikaterega od staršev dovolj, da se otrok slovenščine uči le še v šoli, je tudi za center SAK v Pliberku teže nagovarjati mladino in je tudi ekip postalo manj, a program je ostal isti.
Že od leta 1992 je povezava s sosednjo Mežiško dolino zelo močna. Številni trenerji in igralci iz Slovenije imajo SAK za svoj matični klub ter s svojim delom bogatijo klub. Šef-trener z najvišjo UEFA PRO licenco Tomaž Sonjak živi tik ob meji v Belšaku. Brata Mario in David Buchwald prihajata iz Nonče vasi in imata »SAK-ovo kri« v žilah. Mario pravi: »Nogomet se lahko igra povsod, tu pa tam se govori celo malo slovensko, pri SAK pa nam gre za več, zato smo tudi zraven.« SIKU
Bil sem med prvimi igralci v centru SAK leta 1992. Moj oče Blaž je bil svojčas sekcijski vodja SAK, danes pa igrata moja sinova Andrej (15) in Jan (13) za SAK. Rad pomagam, vodim kantino in skupno s Samom Pikom tudi kosiva in skrbiva za igrišče. Pri SAK sem v prvi vrsti zaradi slovenščine, tu v Vidri vasi je res še vse slovensko, otroci se tudi med seboj pogovarjajo slovensko. To ni več nikjer! In SAK je seveda top klub!
Z Belšaka – po nemško Weißenstein – je bližje k SAK v Vidro vas kot v Prevalje. Nekoč je bil Šentanel celo pliberška fara, tako gledano smo itak že od nekdaj tudi Pliberčani. Pri SAK sem že okrog 10 let s presledki, cenim, da je vse čisto domače in da je SAK zelo ugleden nogometni klub. Naš cilj je dobra nogometna izobrazba in seveda tudi posredovanje drugih vrednot, kot so jezik, kultura in obmejno povezovanje.
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