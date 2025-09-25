Novice logo
SAK: Slovensko z bambiniji  

25.9.2025 Celovec Klagenfurt Silvo Kumer
Kje lahko moj otrok vadi in igra v slovenskem jeziku? Mnogo staršev se to sprašuje – resnih ponudb pa skorajda ni. Vabila in razpisi so v redkih klubih še dvojezični, treningi pa potem le še nemški.
Otroci pod starostjo 6 in 7 let se letos pridružujejo SAK.

Drugače je pri SAK, kjer so v centru v Celovcu prevzeli koncept pliberškega SAK, kar pomeni »100 % slovensko«. V Pliberku so treningi že tretje leto izključno v slovenščini. 

Dvojezičnost je sicer »cool«, govori pa se potem hitro le v enem jeziku. Pri SAK letos vstopajo letniki 2021, 2020, 2019, 2018, ki jih vabijo dvakrat tedensko na trening in turnirje. V Celovcu z njimi trenirata Dejan Temnikar in dijak TAK Tarik Smajič, v Pliberku pa Rok in Kaja Jamnik. Treningi so ob torkih in četrtkih, ob 17.00. Več informacij: 06643225534 in 06641047402

