SAK presenetljivo jesenski prvak

Celovec Klagenfurt Janko Kulmesch Čeprav na začetku prvenstva ni kazalo posebno dobro, je SAK uspelo, z dobrim delom športnega vodstva s trenerjem Goranom Joličem (52) na čelu zaključiti jesensko sezono na 1. mestu lestvice. Povabili smo trenerja Gorana Joliča na krajši pogovor.

Glavni trener SAK Goran Jolič (spredaj) s pomožnim trenerjem Simonom Sadnekom FOTO: Kuess

Najprej iskrene čestitke, da ste dosegli mesto jesenskega prvaka. Na začetku tekoče sezone ni kazalo dobro. Kje so vzroki trenutnega razveseljivega podviga?

GORAN JOLIČ: Delovna vnema igralcev, njihova tri- do štirikratna prisotnost v tednu na treningih ter njihov spoštljiv odnos do soigralcev, trenerjev in kluba.

Čemu kot trener posvečate največ pozornosti? Kakšna je vaša trenerska filozofija?

Kot trener zahtevam odgovornost, karakter in trdo delo. Moja filozofija je: od ponedeljka do četrtka trdo delo, nagrada pa pride na dan tekme oz. na tekmi sami. Pri tem pa je zame najbolj važna komunikacija. Igralcem moraš jasno povedati, kaj zahtevaš in na kakšen način prideš do tistega, kar hočeš doseči.

Kje vidite pomanjkljivosti?

Pomanjkljivosti se kažejo predvsem v telesni pripravljenosti mladih igralcev. V zadnjem času imamo tudi tri ali štiri igralce izven kadra. Prav tako igramo že šest tednov brez našega najboljšega igralca Lazareviča, ki se je hudo poškodoval na tekmi proti Kotmari vas.

SAK se je odločil za pot pomladitve. Proti Seebodnu jih je bilo v ekipi devet mlajših od 20 let, najmlajši pa je bil star šele 15 let. Kako ste zadovoljnji z delom mladih igralcev?

Mlade odlikuje njihovo delo ter marljivost na treningih, prav tako odličen odnos do starejših soigralcev oz. nosilcev tekem, kar se odraža tudi v odličnem vzdušju v ekipi sami.

Želite pred vigrednim prvenstvom razširiti kader z novimi igralci ?

Gotovo bomo aktivni na tržišču. Skušali bomo poiskati nadaljnje kvalitetne igralce in s tem povečati konkurenco v ekipi sami, kar prinaša tudi napredek kolektiva samega.

SAK je v zadnjih letih izgubil svojo identiteto. Razloge je treba temeljito analizirati znoraj kluba in nato ukrepati. S spoštljivim odnosom bomo list tudi obrnili. Goran Jolič

Postali ste jesenski prvak. Je vaš cilj pristati tudi na koncu sezone na prvem mestu?

Da, ni pa to imperativ.

Če bi sezono 2026/27 zaključili kot prvak koroške lige: se boste odločili za regionalno ligo?

Da.

Vam pomeni SAK več kot samo to, da je vaš delodajalec?

Na vsak način. Pri SAK sem pustil 20 let svojega življenja. SAK je gotovo del moje identitete.

Znano je, da za razliko do prejšnjih časov mnogo domačih gledalcev ni več videti na tekmah SAK. Vaše mnenje?

SAK je v zadnjih letih izgubil svojo pot, svojo identiteto. Razloge je treba temeljito analizirati znotraj kluba in nato pravilno ukrepati. Obstaja več razlogov, vendar bomo z marljivim in s spoštljivim odnosom list tudi obrnili.