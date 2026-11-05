SAK presenetljivo jesenski prvak

GORAN JOLIČ: Delovna vnema igralcev, njihova tri- do štirikratna prisotnost v tednu na treningih ter njihov spoštljiv odnos do soigralcev, trenerjev in kluba.
Kot trener zahtevam odgovornost, karakter in trdo delo. Moja filozofija je: od ponedeljka do četrtka trdo delo, nagrada pa pride na dan tekme oz. na tekmi sami. Pri tem pa je zame najbolj važna komunikacija. Igralcem moraš jasno povedati, kaj zahtevaš in na kakšen način prideš do tistega, kar hočeš doseči.
Pomanjkljivosti se kažejo predvsem v telesni pripravljenosti mladih igralcev. V zadnjem času imamo tudi tri ali štiri igralce izven kadra. Prav tako igramo že šest tednov brez našega najboljšega igralca Lazareviča, ki se je hudo poškodoval na tekmi proti Kotmari vas.
Mlade odlikuje njihovo delo ter marljivost na treningih, prav tako odličen odnos do starejših soigralcev oz. nosilcev tekem, kar se odraža tudi v odličnem vzdušju v ekipi sami.
Gotovo bomo aktivni na tržišču. Skušali bomo poiskati nadaljnje kvalitetne igralce in s tem povečati konkurenco v ekipi sami, kar prinaša tudi napredek kolektiva samega.
SAK je v zadnjih letih izgubil svojo identiteto. Razloge je treba temeljito analizirati znoraj kluba in nato ukrepati. S spoštljivim odnosom bomo list tudi obrnili. Goran Jolič
Da, ni pa to imperativ.
Da.
Na vsak način. Pri SAK sem pustil 20 let svojega življenja. SAK je gotovo del moje identitete.
SAK je v zadnjih letih izgubil svojo pot, svojo identiteto. Razloge je treba temeljito analizirati znotraj kluba in nato pravilno ukrepati. Obstaja več razlogov, vendar bomo z marljivim in s spoštljivim odnosom list tudi obrnili.
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