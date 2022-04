Volja in borba sta dva aduta SAK, kar ima za posledico veliko kartonov. V celovškem derbiju proti ASK je SAK zbral kar 8 kartonov in zmagal samo z 10 igralci.

SAK je bil boljši in imel veliko priložnosti, na koncu je ostal zadetek Biščana iz 24. minute. Ampak to je bilo dovolj! Zasluženo! Lep derbi z 11 rumenimi kartoni. SAK od 54. minute naprej le z 10 igralci, Vuković je dobil drugi rumeni karton. Vratar Mrežar je branil enajstmetrovko in je tudi sicer bil najboljši člen svoje ekipe.

ASK Klagenfurt – SAK Celovec 0:1 (0:1)

Gol: 0:1 Biščan (24.) rumeno-rdeči karotn: Vukovic (54.)

SAK: Mrežar – Gajič, Vidmar, Aleksič (K), Lausegger, Mitrovič – Sredojevič (88. Dullnig), Angelov (80. Lupar) – Jurinič, Biščan (77. Čamber), Vukovic

Fischl, 400 gledalcev

SAK : WAC/St. Andrä ali zadnji proti prvemu …

… na fair-play lestvici je SAK medtem na zadnjem mestu, prihodnji nasprotnik WAC junior pa na prvem. SAK je dejansko v tej sezoni na najboljši poti, da si bo nabral največ kartonov cele lige. Proti ASK je SAK dobil kar 8 rumenih kartonov, vse zaradi trde igre, nobenega zaradi nešportnosti ali kritike.

To kaže, da se Jolićeva ekipa res bori in da vse od sebe. Tako potem pride tudi do velikega števila kartonov. Največ jih imata Lausegger in Gajič (7), po pet Lausegger, Vukovič, po štiri Čamber, Jurinič in Svetlozar. SAK je dobil letos tudi že štiri rumeno-rdeče kartone. Torej bi bila v petek možnost, da se SAK proti mlademu WAC pokaže enkrat samo od svoje igralske strani.