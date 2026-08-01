Koroška liga: SAK hoče z novimi obrazi postati prvak

Poleg tega je prestopil Marko Šerbec. 20-letni napadalec pride od drugoligaša ND Slovan Ljubljana. Že v prvi tekmi je dal kar dva gola in bil odločilni igralec. Njegov mentor Dejan Lazarevič, ki je sedaj tudi menjal v SAK, je nekoč igral v prvi italijanski in turški ligi, za slovenskega prvaka Domžale ter za slovensko reprezentanco,« pove generalni tajnik SAK Silvo Kumer. Kaj si SAK pričakuje od Lazareviča? »Da bo dal novih impulzov, da bo učil mlade igralce in pomagal klubu osvojiti naslov prvaka v Koroški ligi. S tem kadrom, polnim izkušenih nekdanjih profesionalcev in ob velikem številu mladine je SAK zagotovo favorit za naslov prvaka,« je prepričan Kumer.

