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Koroška liga: SAK hoče z novimi obrazi postati prvak

1.8.2026 Celovec Klagenfurt Novice
Pet igralcev je SAK oddal, nadomestil pa jih je s štirimi igralci iz lastnega naraščaja in s štirimi novimi.
Zgoraj: Matthias Woschitz, Marko Šerbec

»Med novimi igralci sta dva, ki sta se vrnila domov, 33-letni Matthias Woschitz in 18-letni Julian Grauer. Wo­schitz je doma v Mlinčah in je igral v tedanjem centru SAK Šentprimož, ki sta ga vodila Karl in Marko Kulmesch. Igrišče je bilo pred Kulturnim domom. Sedaj je igral šest let v Zgornji Avstriji za Senftenbach, ko se je vrnil, je eno leto igral za Žitaro vas in zdaj spet za SAK.

Skupinska slika mladih igralcev SAK

Poleg tega je prestopil Marko Šerbec. 20-letni napadalec pride od drugoligaša ND Slovan Ljubljana. Že v prvi tekmi je dal kar dva gola in bil odločilni igralec. Njegov mentor Dejan Lazarevič, ki je sedaj tudi menjal v SAK, je nekoč igral v prvi italijanski in turški ligi, za slovenskega prvaka Domžale ter za slovensko reprezentanco,« pove generalni tajnik SAK Silvo Kumer. Kaj si SAK pričakuje od Lazareviča? »Da bo dal novih impulzov, da bo učil mlade igralce in pomagal klubu osvojiti naslov prvaka v Koroški ligi. S tem kadrom, polnim izkušenih nekdanjih profesionalcev in ob velikem številu mladine je SAK zagotovo favorit za naslov prvaka,« je prepričan Kumer.

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