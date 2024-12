Šah: Bekštanj prvi, SŠZ pa tretja v koroški ligi

V spodnji ligi je ekipa Zugzwang Otoče dosegla dragocen remi (4:4) proti favorizirani ekipi Pošte Celovec. Za Zugzwang Otoče so točke prispevali Gorazd Živkovič, David Griessnig in Rok Selan (po ena točka), medtem ko sta Gernot Isola in Franc-Jožef Topolovec remizirala. Ekipa ASKÖ Bekštanj II je gostovanje v Velikovcu zaključila s porazom 3:5, kjer so točke prispevali David Sereinig, Paul Ortner (po ena točka) ter Wilhelm Kucher in Daniel Gallob (remiji).Na lestvici spodnje lige vodi Rapid Feffernitz (6/18,5) pred Velikovcem (4/13), medtem ko je ekipa Zugzwang Otoče na 6. mestu, Sveče/Bistrica na 10., in Bekštanj II na 11. mestu.