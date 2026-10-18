S pomlajeno ekipo in dvema zmagama štartali v novo sezono

KOŠ se letos želi uvrstiti v playoffe in po možnosti doseči tudi polfinale, zato v klubu širijo profesionalno delovanje. »Prišel je novi trener Igor Kešelj, ki se poklicno posveča naši članski ekipi. Pomagal mu bo Dalibor Čevriz. Tako imamo zdaj v celotnem klubu tri profesionalne trenerje, tudi za mladino,« pravi Hribar. Kader članske ekipe sestavljajo štirje uveljavljeni domači igralci, trije legionarji in novi obrazi iz lastnega naraščaja U19. »Trenutno še iščemo visokega igralca nad 200 centimetrov. Najti primernega igralca je vedno velik izziv, saj je trg majhen, igralci pa zahtevajo veliko denarja,« pravi Hribar. V novi sezoni velja tudi nov sistem uvrščanja v playoffe. Vanje ne uvrščajo več prvih štirih ekip iz vsake konference, temveč osem najboljših ekip glede na število točk.
Košarkarsko sezono 2026/27 je Polfin KOŠ Celovec uspešno začel z dvema zmagama na prvih dveh tekmah. Na prvi tekmi je na tujem premagal Future Team Steiermark s 105:75, v derbiju na tujem pa premagal Garnets iz Radentheina z 90:77. Za novo sezono so v klubu dobili tudi novega glavnega sponzorja, podjetje Polfin, katerega direktor je Rok Papič, nekdanji igralec KOŠ-a. »Pozna vodstvo kluba in se zaveda, da delamo za uspehe, zato nam je zaupal. Podpisali smo triletno pogodbo. Sponzorstvo bo v košarki vse pomembnejše, saj krajšajo subvencije,« pove Štefan Hribar. Prvo tekmo na domačih tleh so člani KOŠ-a 17. oktobra izgubili proti ekipi Swarco Raiders Tirol, ki je na koncu slavila z rezultatom 85:97. Kot so zapisali pri Košu, je njihovim igralcem proti koncu zmanjkalo moči.
S pomlajeno ekipo in novim trenerjem smo imeli dolge priprave na novo sezono, v katerih smo se morali najti kot ekipa. Letos imamo namreč zelo mlado ekipo, saj sta samo dva igralca starejša od 23 let. Kader se je precej spremenil, ostalo pa je jedro, ki že dolga leta igra skupaj. Okrepili smo se z igralci iz U19, med njimi je tudi 15-letni Aidan Wheeler, ki je na prvi tekmi že dosegel prve točke za KOŠ. Manjkal nam bo Andi Smrtnik, ki je moral zaradi poškodbe nehati igrati košarko. Trenutno nas podpira kot organizacijski vodja članske ekipe in deloma kot trener atletike. Njegova prisotnost je zelo pomembna za vzdušje v ekipi, saj deluje tudi kot motivator. Zanimivo je, da sem bil v zadnjih letih eden najmlajših v kadru, zdaj pa sem eden najstarejših in sem prevzel vlogo kapetana. Kot kapetan želim prevzemati odgovornost, pomagati mladim pri vključevanju v člansko ekipo in jim olajšati prilagajanje na odraslo košarko.
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