S pomlajeno ekipo in dvema zmagama štartali v novo sezono

Samuel Seher (22), kapetan

Golovica pri Celovcu Wölfnitz

S pomlajeno ekipo in novim trenerjem smo imeli dolge priprave na novo sezono, v katerih smo se morali najti kot ekipa. Letos imamo namreč zelo mlado ekipo, saj sta samo dva igralca starejša od 23 let. Kader se je precej spremenil, ostalo pa je jedro, ki že dolga leta igra skupaj. Okrepili smo se z igralci iz U19, med njimi je tudi 15-letni Aidan Wheeler, ki je na prvi tekmi že dosegel prve točke za KOŠ. Manjkal nam bo Andi Smrtnik, ki je moral zaradi poškodbe nehati igrati košarko. Trenutno nas podpira kot organizacijski vodja članske ekipe in deloma kot trener atletike. Njegova prisotnost je zelo pomembna za vzdušje v ekipi, saj deluje tudi kot motivator. Zanimivo je, da sem bil v zadnjih letih eden najmlajših v kadru, zdaj pa sem eden najstarejših in sem prevzel vlogo kapetana. Kot kapetan želim prevzemati odgovornost, pomagati mladim pri vključevanju v člansko ekipo in jim olajšati prilagajanje na odraslo košarko.