Po uspehih in težki poškodbi kolena je Romina za nekaj časa prenehala z igranjem, vendar se je po desetih letih vrnila k nogometu. Danes igra za ekipo v Šentvidu. Na Europeadi je lansko leto z ekipo koroških Slovenk osvojila lovoriko. Tudi naslednje leto želi biti del veledogodka, ki bo od 28. junija do 7. julija 2024 v Schleswigu v Nemčiji.

Že v ljudski šoli je postal nogomet Rominina strast, ki jo ima še danes. Nekateri fantje iz šole so bili člani nogometnega kluba SAK v Vidri vasi. Nekega dne so jo povabili, naj se jim pridruži na treningu. V nogometnem centru v Vidri vasi so ji podarili potem tudi prve nogometne čevlje, s katerimi je neutrudno trenirala.

Ženska ekipa SAK

Ko je prestopila prag Slovenske gimnazije v Celovcu, jo je nagovorila Sara Wieser, če bi igrala za žensko ekipo, ki se je tedaj izoblikovala pri SAK. »Ko smo tedaj začele, nas je bilo, mislim, da med 10 in 15 nogometašic iz Slovenske gimnazije, stare pa smo bile od 11 do 16 let. Veliko smo trenirale, igrale veliko tekem in kmalu spoznale, da imamo zelo dobro ekipo,« se spominja Romina in dodaja, da so imeli nadvse dobro vzdušje v ekipi in zelo dobre trenerje. Ekipo sta tedaj vodila Mario in Benjamin Verdel. V prvih letih je ženska ekipa igrala pretežno prijateljske tekme, že kmalu zatem pa so igrale z žensko ekipo SAK tudi v rednem prvenstvu. Najprej v tekmovanju na majhnem igrišču, potem pa tudi v navadni koroški ligi, kjer so postale kmalu tudi koroške prvakinje.

Težka poškodba kolena

Poti članic uspešne ženske ekipe SAK so se nato v teku let razšle, tako da se je Romina pridružila ekipi iz Pliberka. Toda že kmalu po prestopu k novi ekipi si je hudo poškodovala koleno. V bolnišnici so ji tedaj svetovali, naj preneha z nogometom. In res je tedaj prenehala z igranjem ljubljenega športa. Skoraj deset let je nato trajalo, dokler se ni vrnila na nogometno igrišče. V tem času je živela osem let na Dunaju. Nogometne tekme je še vedno zasledovala, ker je ljubezen za ta šport v njej še vedno tlela. Ko se je leta 2020 vrnila na Koroško, je pri gledanju nogometne tekme opazila, da ji nekaj manjka. Odločila se je, da bo zopet obula nogometne čevlje in pristopila k nogometni ekipi iz Golovice. »Ko sem po tako dolgem času obula nogometne čevlje, sem se počutila, kot da bi prišla domov,« se spominja Romina in dodaja, da je v tem trenutku spoznala, da bo dala vse od sebe, da bo lahko igrala, kolikor dolgo še gre.

Ko sem po tako dolgem času obula nogometne čevlje, sem se počutila, kot da bi prišla domov. Romina Picej

Razvoj ženskega nogometa

Romina v pogovoru opisuje, da je bilo pred leti še veliko več žensk, ki so igrale nogomet in da sedaj manjka podmladek. »Prej je bilo za nas težko igrati nogomet, ker je bilo vedno spet slišati od nekaterih, kaj pa delajo ženske na nogometnem igrišču,« pravi Romina in dodaja, da opaža tako mišljenje vse do danes. Po njenem mnenju bi bilo dobro, da ljudje spoznajo, da nogomet ostaja nogomet neglede na to, kdo ga igra. Možnost ustvarjanja lastne slike bodo imele osebe širom sveta kaj kmalu, saj se je v Avstraliji in Novi Zelandiji ta teden začelo svetovno prvenstvo. Romi­na bo navijala za Nemke, saj večino reprezentantk spremlja tudi med letom v prvenstvih. Med favorite pa prišteva tudi ZDA.

Europeada 2022 in nasveti za mlade

Avstrijska ženska reprezentanca se letos ni uvrstila na svetovno prvenstvo, vendar so se lansko leto na evropskem prvenstvu v Angliji priborile četrtfinale. Boljši izid so si priborile na Europeadi, evropskem prvenstvu narodnih skupnosti, reprezentantke koroških Slovenk. Romina je bila del ekipe, ki je na Europeadi osvojila lovoriko. Alena Wieser jo je tedaj med tekmo nagovorila in povabila, da bi igrala za reprezentanco koroških Slovenk. Po tekmi je Romina z veseljem sprejela povabilo in se pridružila ekipi. Europeada je bila zanjo in za celotno ekipo edinstven dogodek, saj je vsaka igralka čutila, da igra za nekaj več – za koroške Slovence in Slovenke. Ključ do uspeha je bilo vzdušje v ekipi, ki se ga je videlo in čutilo ne samo na igrišču, temveč tudi izven njega. Na začetku so se spraševale, kako dobro bodo sodelovale, saj so v prvenstvu običajno nasprotnice. Vendar so po prvi tekmi spoznale, da so ekipa, ki lahko doseže vse. Njihov uspeh je presegel vsa pričakovanja. Romina si želi, da bi se ekipi v prihodnosti pridružile nove igralke, ki bi rade doživele ta nepozaben občutek na Europeadi. Romina trenutno igra za ekipo v Šentvidu, saj je ekipa v Golovici pozimi nehala z udeležbo na prvenstvih. V ekipi v Šentvidu je veliko mladih igralk, katerim Romina daje nasvet, naj si upajo igrati nogomet in naj ne izgubijo veselja do igre.