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Rolkarska sezona na vzhodnem Tirolskem

21.8.2026 Tirolska Tirol Daniel Gallob
V petek, 31. julija, in v soboto, 1. avgusta, je na vzhodnem Tirolskem potekalo prvo tekmovanje Pletzer Resorts Sommer Grand Prix.
Julia Skuk (prva z leve) je v petek, 31. julija, v Sillianu v sprintu osvojila drugo mesto. foto: josef skuk-Langlauf prikdorf/Breška vas

Na tekmovanju se vsakič zberejo številni tekači na rolkah. Letos so bili med udeleženci tudi Dunja Zdouc, Benjamin Moser in Teresa Stadlober. Nastopili so tudi mlajši tekmovalci, med njimi Julia Skuk in Paul Poppernitsch iz društva Langlauf Pirkdorf/Breška vas. Julia Skuk je v skupni razvrstitvi mladinske kategorije v sprintu osvojila odlično drugo mesto. V soboto sta tekmovalca koroškega društva nastopila na gorski dirki od Lei­sacha do Bannberga, kjer so se morali spopasti z naklonom nad 10 %, oba sta bila med najboljšimi desetimi v svoji kategoriji. Julia Skuk je osvojila peto, Paul Poppernitsch pa osmo mesto. Predsednik društva Josef Skuk je bil z rezultati zelo zadovoljen in je poudaril, da se bodo mladi športniki zdaj znova podali v intenzivne priprave. Obenem je opozoril tudi na Skiroller City Race Bleiburg/Pliberk, ki bo 25. in 26. septembra.

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