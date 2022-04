Rok Razdevšek je na svoji poti že pomagal številnim mladim in vrhunskim športnikom in športnicam, prav tako pa tudi vsem, ki bi radi izboljšali svoje gibanje, izgled, počutje in življenjske navade. Od lanskega leta svoje znanje posreduje na Koroškem tako po šolah kot tudi v društvih. Pogovorili smo se s športnim znanstvenikom o njegovih začetkih in projektih, ki jih spremlja.

Začetki športne kariere

Športna pot Roka Razdevška se je pričela s košarko. Ustavila ga je poškodba stopala, ki ga je skoraj dve leti prikovala na posteljo oz. stol. Takrat je že pričel s študijem na Fakulteti za šport v Ljubljani, kjer se je ukvarjal s kineziologijo. To je interdisciplinarna znanost, ki preučuje širše področje telesne aktivnosti človeka. Rehabilitacija od hude poškodbe stopala je bila zanj ena izmed prvih preizkušenj naučene teorije. V tem času je spoznal svojega prvega mentorja dr. Mitjo Bračiča, ki ga je vpeljal v svet kondicijske priprave. V nadaljevanju se je vedno več ukvarjal z vrhunskim treningom, in to tako v teoriji preko študija kot tudi v praksi, kjer je dobil hitro priložnost delati s profesionalnimi in rekreativnimi športniki in športnicami. Izobraževal pa se ni le v Ljubljani, temveč je svoje znanje nabiral širom sveta, med drugim v Leipzigu, kjer je uspešno zaključil magisterij športnih znanosti. Po nekaj letih življenja v Ljubljani je Roka službena pot lansko leto pripeljala v Celovec, kjer je aktiven kot koordinator športnega Kampusa in kot kondicijski trener pri slovenskih oz. dvojezičnih društvih na Koroškem.

Športni KAMPUS

Športni Kampus ponuja otrokom in mladostnikom dodatne ure športne vzgoje. V teh letih je pomembno, da si mladi preko športa privzgojijo delovne navade in spoznavajo svoje lastno telo, je v pogovoru pojasnil Rok Razdevšek, ki dodaja, da je pri tem pomemben celostni razvoj in zdrav življenjski slog, ki naj ga mladi gojijo celo življenje. Ponudba sega od namiznega tenisa preko nogometa, odbojke, šaha, košarke do lahke atletike in poteka po pouku neposredno na šolah. S tem projektom se mladim omogoča ne le izpopolnjevanje v njihovih športnih panogah, temveč se jim posreduje lepote športnega udejstvovanja, vse to pa je tesno povezano s slovensko besedo. Pod okriljem tega projekta organizirajo vsako leto poletni Kampus, ki ga prav tako vodijo izobraženi pedagogi in športni strokovnjaki. Enotedenski poletni kamp bo letos potekal med 8. in 12. avgustom v Mladinskem domu.

Dodatni treninigi

Marko Gutalj (levo) in Victor Alcantara (desno) redno koristijo dodatne treninge.

Rok Razdevšek ne dela samo z mladimi športniki, temveč tudi z rekreativci in profesionalci. Odkar je prišel v Celovec, je delal že z različnimi ekipami in jim s svojim strokovnim znanjem pomagal naprej. Na primer tedensko trenira tako z mladinskimi kot tudi s članskimi selekcijami košarkarskega društva KOŠ ali pa tudi s člani odbojkarskega kluba iz Doba, kjer je letos postal kondicijski trener. Prav tako pa spremlja tudi reprezentantke in reprezentante ekipe »Team Koroška« pri pripravah na domačo Europeado. Športniki in športnice imajo možnost koristiti tudi dodatne treninge v športnem parku v Celovcu, kjer se v fitnes prostoru srečavajo tisti, ki želijo več treningov ali imajo težave s poškodbami.

Nasveti za začetnike in začetnice

Rok prikazuje izvajanje mrtvega dviga.

Osebam, ki se začenjajo soočati s telesno vadbo, Rok svetuje, da si poiščejo mentorja oz. trenerja, ki jih bo spremljal skozi ta proces. Za zdravo ukvarjanje s športom potrebujemo dobre osnove in sami tega znanja po navadi nimamo. Predvsem se mu zdi pomem-

bno, da se ljudje zavedajo, da se za vsakega najde nekaj primernega. Sčasoma lahko napredujete, to pa ima posledično pozitiven učinek na vsakdanje življenje.

O novem domu

Po dobrem letu na Koroškem so prvi koraki že storjeni. Sedaj velja nadaljevati s tem, kar je načrtovano. Ob koncu pogovora je Rok Razdevšek, ki je po osmih letih življenja v Ljubljani zamenjal okolje, razložil, da ga je slovenska skupnost na Koroškem zelo dobro sprejela, okolje pa je opisal kot domače in prijazno. Vesel je, da se je pred letom dni odločil za ta korak, saj je našel na Koroškem nov dom.