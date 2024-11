Rasistični napadi proti SAK se na igriščih spet ojačeno pojavljajo

Pri SAK v zadnjem času v večjem obsegu zaznavajo rasistične in nacionalistične napade na tekmah mladine in otrok. En incident na tekmi U11 je SAK septembra prijavil. KFV je trenerja gostov zaprl za pet tekem in mu dal 300 evrov kazni. Postopek prijave je precej naporen, vse je treba dokazati s pričami, zato taki incidenti ne pridejo vedno pred kazenski senat. Na tekmi Austria – SAK U11 oktobra so se trener in igralci SAK po tekmi jokali v kabini, ker so jih gledalci in trener nasprotnikov vso tekmo zmerjali za juge in podobno. SAK incidenta ni prijavil, česar slovenski trener in starši niso odobravali. V centru SAK v Vidri vasi je oktobra na tekmi SAK U12 nasprotnikov šef mladine po tekmi ozmerjal sakovce in rekel, da so sakovci vsi »jugoti« in da naj SAK v Pliberku svoje trenerje enkrat nauči nemško, v Avstriji se govori nemško. Naslednji dan ga je potem pekla vest in se je opravičil, zato SAK tudi ni načel postopka. Takih primerov je precej, dogajajo se predvsem med gledalci in starši. Predsednik SAK Marko Wieser pravi, da je incidentov vedno več, predvsem pa so tarča verbalnih napadov priseljenci iz Slovenije in drugih držav bivše Jugoslavije.