Malina Seyffertitz, rojena Jop, trenutno deluje kot raziskovalka in predavateljica na Univerzi v Leobnu ter hkrati piše svojo doktorsko disertacijo. V prostem času pa se uspešno posveča športni panogi quidditch, v kateri bo julija nastopila na svetovnem prvenstvu v ZDA.

Malina Seyffertitz je bila v Gradcu prva, ki je maturirala ustno v maternem jeziku slovenščini. Mama, ki prihaja iz Repelj pri Pliberku, se je v štajersko prestolnico preselila zaradi študija. Od vsega začetka pa se je zavzemala, da sta Malina in njen brat odraščala dvojezično.

Dvojezično odraščanje v Gradcu

Malina se spominja, da so doma vedno govorili slovensko narečje, a slovenščina jo je spremljala tudi na vseh stopnjah izobraževanja. Zelo je hvaležna mami, da je že od malih nog skrbela, da sta z bratom osvojila materni jezik in se je tudi skozi vsa leta zavzemala, da sta obiskovala pouk slovenščine. Na šoli so bili tudi mnogi pogovori o tem, ali bo sploh prišlo do dodatnega pouka slovenščine, vendar je na koncu nastala skupina petih učencev, kar je bilo minimalno število za vzpostavitev dodatnega pouka. Iz tega razloga je Malina leta 2015 »prišla« v zgodovino kot prva, ki je v Gradcu ustno maturirala v slovenski materinščini.

Študijska in poklicna pot

Po maturi se ni mogla odločiti, katera študijska smer bi bila najprimernejša zanjo, zato se je odločila, da se bo v prvem semestru vpisala na vse smeri, ki so jo zanimale. Najbolj jo je prevzela smer ved o materialih na Univerzi v Leobnu, saj jo je že v času šolanja navduševalo predvsem področje naravoslovja. Preizkusila je več študijskih smeri, na koncu je našla svojo pot in se specializirala na kovine. Med študijem je raziskovala zelo lahko kovino, ki se lahko uporablja za letalske turbine. Zaradi majhne teže lahko letala z uporabo te kovine porabijo manj goriva. Trenutno kot raziskovalka in predavateljica na univerzi v Leobnu piše doktorsko disertacijo, v kateri skuša še izboljšati in iztržiti koristi iz že obstoječega »superkondenzatorja« – to je elektrokemična naprava, ki shranjuje veliko količino energije. Čeprav ima v Leobnu dobre pogoje za raziskovanje, se za svoje raziskave pogosto odpravlja na večje evropske merilnice, ki so na primer v Trstu, Hamburgu ali Grenoblu. Doslej je opravila že osem takih meritev.

Pred kratkim sem bila prvič povabljena v avstrijsko reprezentanco v quidditchu. Trenutno se pripravljamo z ekipo na svetovno prvenstvo, ki bo letos julija v ZDA. Malina Seyffertitz

Marsikomu neznana športna panoga

V svojem prostem času se Malina ukvarja s športom, ki je večini poznan iz knjig in filmov Harryja Potterja, to je »quidditch«. Ta nenavadna športna panoga se je prvič pojavila leta 2005 na ameriški univerzi v Vermontu, ko sta dva študenta zasnovala igro, ki je nastala v domišljiji pisateljice J. K. Rowling. Malina je ta šport spoznala preko prijateljice, potem ko je že dolgo časa igrala nogomet. Ko ji z 19 leti ni bilo več dovoljeno igrati v moški nogometni ekipi, je iskala alternativno športno dejavnost. Prijateljica ji je predstavila quidditch, na odprtem treningu pa se je potem »zaljubila« v ta nenavadni šport, ki je postal njena glavna športna dejavnost. Malina ta šport opisuje kot zelo taktičnega in fizičnega ter inkluzivnega, saj je dobrodošel v igri vsakdo, ki ga to veseli.

Svetovno prvenstvo v quidditchu

V Avstriji trenutno obstaja sedem ekip, ki se ukvarjajo s quidditchem. Malina igra za graško ekipo z imenom »Graz Grimms«. Nedavno je bila prvič povabljena v avstrijsko reprezentanco, ki se trenutno pripravlja na svetovno prvenstvo, ki bo letos julija v ZDA. Svetovno prvenstvo v quidditchu je bilo prvič leta 2012 v angleškem Oxfordu. Malina je izjemno navdušena nad tem, da bo imela priložnost biti del tega veledogodka. Sedaj tedensko zavzeto trenira z ekipo in si prizadeva doseči čim boljše rezultate na svetovnem prvenstvu, ki bo 15. in 16. julija v ameriški Virginiji.