Veliko je novega pri odbojkarski ekipi SK Zadruga Aich/Dob. V primerjavi z lanskim letom je ostalo le malo pri starem. Novi trener Dobljanov je 32-letni Tirolčan Michael Murauer, ki je v svoji aktivni karieri večkrat igral proti ekipi iz Doba.

Športna pot novega trenerja Dobljanov se je začela s košarko. Do odbojke je prišel preko prijateljev, s katerimi je poleti igral odbojko na mivki. Ker si je mislil, da bi bilo lepo izvajati ta šport tudi pozimi, se je kot 13-letnik pridružil tirolskemu moštvu TI, s katerim je večkrat postal deželni prvak.

Slučajno je postal trener

V teku let se je Michael Murauer prebil v prvo avstrijsko ligo, kjer je igral za ekipe iz Amstettna, Celovca in Gradca. V slednji ekipi se je spopadel z vprašanjem, kako se bo nadaljevala njegova kariera. Sprva ga je pot vodila malce proč od odbojke, saj se je začasno osredotočil na študij psihologije, ki ga je tudi uspešno zaključil. V tem času ni igral v prvi avstrijski ligi, temveč pretežno za ekipo v drugi ligi. Ob tem je vedno spet tudi vodil treninge mladinskih ekip in spoznal, da je to nekaj, kar mu ustreza. Do svoje prve zaposlitve kot trener je prišel slučajno. V Weizu so Murauerja pred tremi leti namreč najprej želeli pridobiti kot igralca. Med pogajanji pa so mu potem ponudili mesto trenerja, kar ga je močneje nagovorilo. Zaupanje v mladega trenerja se je ekipi iz Weiza obrestovalo, saj je Murauer tam opravljal dobro delo. Tako ni bilo presenetljivo, da se je nedavno pri njem javil Martin Micheu.

Stik z odbojkarskim klubom iz Doba

Ko je bilo jasno, da se bosta razšli poti med ekipo iz Weiza in Murauerjem, je prišel klic iz Pliberka. V pogovoru je Murauer razložil, da je počaščen, da bo ekipo iz Doba vodil kot prvi avstrijski trener društva. Ciljev za letošnjo sezono v društvu še niso jasno določili, ker so do sedaj v prvi vrsti gledali na to, da čimprej sestavijo ekipo. Novi trener Dobljanov je v pogovoru rekel, da mora biti ne­dvomno cilj osvojiti naslov državnega prvaka. V mednarodnem tekmovanju CEV pa je veliko odvisno od žreba, je pojasnil Murauer, saj v tem pokalu med drugim igrajo ekipe, ki imajo 10- do 20-krat večji letni bidže kot Dobljani. Z dobrim žrebom je možna uvrstitev med najboljših osem ali celo med najboljše štiri, dodaja Murauer, ki bo s svojo ekipo v krogu najboljših 32 nastopil proti ekipi iz AONS Milon iz Aten ali švicarski ekipi Volley Schönenwerd.

Izbira novih igralcev

Letošnja ekipa je znatno mlajša kot v zadnjih letih. Pri izbiri novih igralcev je pomembno, da imaš veliko dobrih stikov v odbojkarskem svetu. Te stike nedvomno ima športni direktor Martin Micheu, razlaga Murauer. Pri izbiri novih igralcev sta tesno sodelovala, toda zadnjo besedo je vedno imel Micheu. Društvo iz Doba se je uveljavilo kot dobra postojanka za mlade perspektivne igralce z vsega sveta, opaža Murauer in dodaja, da so pričakovanja v Dobu visoka. Če se zahtev ne izpolni, pa hitro pride do sprememb.

V Pliberku ni rad igral

V svoji karieri je Murauer večkrat igral proti ekipi iz Doba. Na tekme v Pliberku nima dobrih spominov, saj so se skoraj vedno končale v prid Dobljanov. Sedaj pa že nestrpno čaka na prvo domačo tekmo in pravi, da ga predvsem veseli, da v Jufa areni zdaj ne bodo navijali proti njemu, temveč zanj.