»Prvič sem igral za člansko ekipo SAK«

V 90. minuti je Massimo Prutej prvič stopil na zelenico na prvenstveni tekmi za člansko ekipo SAK. »Pri članih SAK sem prvič zaigral to soboto. Prej sem bil že večkrat na klopi, vendar nisem dobil priložnosti za igro. Od poletja 2025 treniram s prvo ekipo, sicer pa večinoma igram za amaterje,« pravi Prutej. Nogomet igra že od svojega petega leta. »Ves čas sem igral za SAK. Klub mi veliko pomeni in vedno uživam, ko stopim na igrišče. Začel sem igrati zaradi svojega očeta Herwiga Hobischa, ki me je peljal na prvi trening v Vidro vas. Je velik ljubitelj nogometa in me je hitro navdušil. Obenem sta bila velika motivacija tudi moja polbrata Nico in Luca Hobisch, ki sta igrala za SAK,« pravi Prutej, ki je lani opravil maturo na Slovenski gimnaziji in trenutno opravlja civilno službo v domu za ostarele v Pliberku. »Delo v domu za ostarele mi je zelo všeč, saj se v službi veliko smejimo in imamo res dobro vzdušje,« pravi 19-letni Prutej.