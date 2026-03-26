»Prvič sem igral za člansko ekipo SAK«

V 90. minuti je Massimo Prutej prvič stopil na zelenico na prvenstveni tekmi za člansko ekipo SAK. »Pri članih SAK sem prvič zaigral to soboto. Prej sem bil že večkrat na klopi, vendar nisem dobil priložnosti za igro. Od poletja 2025 treniram s prvo ekipo, sicer pa večinoma igram za amaterje,« pravi Prutej. Nogomet igra že od svojega petega leta. »Ves čas sem igral za SAK. Klub mi veliko pomeni in vedno uživam, ko stopim na igrišče. Začel sem igrati zaradi svojega očeta Herwiga Hobischa, ki me je peljal na prvi trening v Vidro vas. Je velik ljubitelj nogometa in me je hitro navdušil. Obenem sta bila velika motivacija tudi moja polbrata Nico in Luca Hobisch, ki sta igrala za SAK,« pravi Prutej, ki je lani opravil maturo na Slovenski gimnaziji in trenutno opravlja civilno službo v domu za ostarele v Pliberku. »Delo v domu za ostarele mi je zelo všeč, saj se v službi veliko smejimo in imamo res dobro vzdušje,« pravi 19-letni Prutej.
Načrti za naprej
Po končani civilni službi bi Prutej rad začel z izobraževanjem za ljudskošolskega učitelja, čeprav, kot pravi, o tej poti še ni povsem prepričan. Trenutno ga bolj vleče v smer športa, kjer vidi več možnosti za svojo prihodnost. »Zanimajo me področja kot trenerstvo, športni management ali fizioterapija. V vsakem primeru bi rad ostal povezan s športom,« poudarja Prutej.
Pogled nazaj in naprej
Minuli konec tedna se je na koroških zelenicah zopet začel vigredni del sezone. V podligi sredina je v soboto, 21. marca, gostila ekipa DSG Sele v Golovici, ki je trenutno druga na lestvici. Selani, ki so osmi na lestvici, so v 64. minuti povedli z zadetkom Anžeta Jelarja. A domačini iz Golovice so rezultat že štiri minute pozneje izenačili. 1:1 pa se je glasil končni rezultat tekme. Selani ta konec tedna nimajo tekme. V podligi sredina namreč igra liho število ekip, tako da vsak teden druga ekipa nima tekme.
Prost konec tedna bodo nogometaši iz Bilčovsa imeli v predzadnjem krogu, ki bo konec maja. Minuli konec tedna so na domačih tleh v nedeljo, 22. marca, premagali goste iz Arriacha s 3:1. Gosti iz Arriacha so že v drugi minuti povedli, Bilčovščanom pa je uspelo rezultat z zadetkoma v 32. in 33. minuti še pred polčasom obrniti. Pikico na i so dali tik pred koncem tekme.
V podligi vzhod in prvih razredih se vigredni del sezone začne šele ta konec tedna.
Štiri tekme naslednjega kroga pa bo napovedal v naslednjih vrsticah Massimo Prutej.
»Pričakujem težko tekmo. Dellach ni slab nasprotnik. Verjamem pa v našo ekipo. Če bomo igrali svojo igro in koristili priložnosti, bomo zmagali.«
»Globasnica je v dobri formi in deluje kot prava ekipa. Šmihel še vedno išče ritem in koncept igre, zato pričakujem zmago Globasnice.«
»Obe ekipi imata svoje kvalitete, vendar mislim, da bo Sinča vas zmagala, saj so trenutno v odlični formi in delujejo kot zelo povezana ekipa.«
»Naša ekipa je sicer zelo mlada, Preitenegg pa ima bolj izkušeno ekipo. Kljub temu verjamem v zmago, če damo vse od sebe in igramo kot ekipa.«
