»Prvi zmagovalci in za vselej zapisani v zgodovino«

Timotej Dovjak (12)

Sele Zell Pfarre

Ta konec tedna je bil res zelo lep. Na tekmovanju med dvema ognjema na snegu so bila pravila taka kot običajno, le da si zaradi snega malo laže zdrsnil. Obiskujem tretji razred Slovenske gimnazije in že dve leti treniram namizni

tenis pri društvu DSG Sele. Ta šport imam zelo

rad in ga z veseljem treniram.