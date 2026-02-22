Novice logo
»Prvi zmagovalci in za vselej zapisani v zgodovino«

22.2.2026 Kope Kope Simon Rustia
Mladi slovenski športniki iz Avstrije, Italije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije so na smučišču Kope v športnem duhu tekmovali v panogah BOJ MED DVEMA OGNJEMA NA SNEGU, smučanju in sankanju.
Utrinek med tekmovanjem, ki je potekal v športnem duhu.

Na zasneženih strminah Kop se je 14. februarja pisala posebna zgodba v športu. Na prvem Zimskem srečanju slovenskih športnikov iz obmejnih dežel so si mladi koroški Slovenci in Slovenke, ki obiskujejo Slovensko gimnazijo, priborili zmago v vseh športnih panogah ter tako postali prvi prejemniki prehodnega pokala.

Tekmovanje je potekalo v prijetnem, a hkrati tekmovalnem duhu. Mlade športnike sta sprem­ljala in podpirala Stefan Hribar ter Joza Dovjak.

Trenutek, ko so mladi dvignili v zrak prehodni pokal.

Slavnostni trenutek razglasitve je bil poln čustev. »Prvi zmagovalci za vselej zapisani v zgodovino,« je napovedal moderator le nekaj trenutkov preden so mladi koroški Slovenci in Slovenke dvignili pokal visoko v zrak. Zmagovalno ekipo so sestavljali Julijan Furjan, Timotej Dovjak, Miro Oraže, Marko Mutzbauer, Matija Oraže, Jaka Hribar, Jani Hribar, Levi Heinz, Felix Kuežnik, Jan Fera, Jona Gspan, Gabriel Sabotnik, Dorian Weber, Leni Hribernik, Jakob Opetnik, Tia Fotivec in Neja Havliček. 

Timotej Dovjak(12)
SeleZell Pfarre

Ta konec tedna je bil res zelo lep. Na tekmovanju med dvema ognjema na snegu so bila pravila taka kot običajno, le da si zaradi snega malo laže zdrsnil. Obiskujem tretji razred Slovenske gimnazije in že dve leti treniram namizni
tenis pri društvu DSG Sele. Ta šport imam zelo
rad in ga z veseljem treniram.

