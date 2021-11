Minuli vikend je v Železni Kapli potekal prvi turnir v mešanici med skvošem in tenisom na Koroškem. V soboto so bili na vrsti začetniki in začetnice, v nedeljo pa so se pomerili bolj izkušeni igralci. Skupno se je vabilu odzvalo 12 dvojic, ki so same odločale, kje nastopajo, je v pogovoru pojasnil organizator Jürgen Rauscher, ki je skupaj z Markom Petschenigom osvojil prvo mesto v izkušeni konkurenci. Pri začetnicah in začetnikih sta zmagala Sonja Hall in Raphael Ošina. Zanimive športne dvoboje je spremljala publika, ki je videla kar nekaj lepih akcij.