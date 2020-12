Celovec V času, ko se je športno udejstvovanje na Koroškem skorajda popolnoma ustavilo, se za nekaj ekip društva KOŠ Celovec nadaljuje košarkarsko prvenstvo. Vse ekipe, ki so uvrščene v vrhunski šport, nadaljujejo svojo sezono s posebnimi varnostnimi ukrepi: to so ženska članska ekipa, moška članska ekipa ter ekipi starostnih skupin pod 19 in pod 14. Ker gledalkam in gledalcem ni dovoljeno navijanje v dvorani, obstaja možnost, da tekme ženske in moške ekipe spremljate v živo na spletni strani www.basketballaustria.at.

Članice KOŠa čakajo še naprej na prvo zmago. Peto prvenstveno tekmo v prvi zvezni ligi so članice odigrale na Dunaju proti ekipi Vienna DC Timberwolves. Po intenzivnih in dobrih pripravah in treningih so članice bile posebno motivirane, da odigrajo dobro tekmo. Tekmo so začele zelo močno, tako so v prvih petih minutah vodile s 7:16. A nasprotnice so tekmo s številnimi zadetki hitro izenačile in si priborile vodstvo. Članice KOŠa so se borile naprej in predvsem v drugi polovici tekme so se s hitrimi zaključki v napadu lahko približale nasprotnicam. V zadnji četrtini so se celo približale na 5 točk. Za zmago pa na žalost ni zadostovalo. Že naslednjo soboto imajo članice ponovno možnost, ker igrajo proti isti ekipi.

Po skoraj enem mesecu brez tekem v drugi zvezni ligi je v domači dvorani v Šent­petru v Celovcu bila v gosteh ekipa Basket Flames z Dunaja. Obe ekipi sta izmenično zadevali in tako je prišlo do številnih preobratov v vodstvu. Pri slovenskih košarkarjih so predvsem mladi igralci pokazali svojo moč in motivacijo. KOŠ Celovec je prepričljivo premagal nasprotnika z 72:57 in s tem v četrti tekmi slavil že tretjo zmago, kar pod črto pomeni drugo mesto na lestvici.

Ekipi naraščaja starostne skupine pod 14 in pod 19, ki tekmujeta tudi na avstrijski ravni, sta bili prav tako uvrščeni v vrhunski šport. Zaradi tega se sezona zanju nadaljuje. Da ekipi lahko spet trenirata, je bil potreben preventivni koncept, ki ga je potrdilo ministrstvo. Trenutno so na Koroškem pri naraščaju poleg KOŠa aktivne le ekipe hokejskih velikanov KAC in VSV, je v pogovoru pojasnil športni vodja Štefan Hribar in dodaja, da dobro izdelan koncept omogoča mladim igralcem, da se razvijajo naprej in jih je veselje pri tem spremljati.