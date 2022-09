Ekipe v podligi vzhod, prvem razredu D in ženski koroški ligi doslej še niso zadovoljne. To naj bi se spremenilo v naslednjih tednih.

V sedmem krogu podlige vzhod so Selani s 3:1 proti Šmihelu slavili prvo zmago in s tem oddali zadnje mesto na lestvici ekipi iz Bilčovsa, ki je doma podlegla ekipi iz Sirnitza. V nedeljo, 11. septembra, ob 16.30 igrajo Selani doma proti ekipi SC St. Stefan. Železna Kapla je tesno podlegla celovškemu ASV. Odločilni zadetek za 3:4 so Kapelčani prejeli v 80. minuti, potem ko so nadoknadili zaostanek dveh zadetkov. V prvem razredu D nogometašem iz Globasnice ni uspelo premagati vratarja iz Labota, tako da se je končni izid glasil 0:0. Trenutno so Globašani na petem mestu, kjer zaostajajo šest točk za Eitwegom, ki je prvi in je premagal Rikarjo vas.

V koroški ligi pa so nogometašice iz Vajškre podlegle kljub boljšim priložnostim in lepši igri ekipi iz Borovelj.