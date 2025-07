Prva mini olimpiada izven slovenskih meja in novi rekordi

Priložnost izvesti prvo mini olimipiado izven slovenskih meja je nastala v okviru novo vzpostavljene Zamejske športne koordinacije, s katero je Slovenska športna zveza pridobila status regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije. Mini olimpiada je športno-vzgojni dogodek Olimpijskega komiteja Slovenije, namenjen spodbujanju otrok k aktivnemu življenjskemu slogu in spoznavanju vrednot olimpizma skozi igro in gibanje. Kot je pojasnil Marko Loibnegger, poslovodeči tajnik zveze, so v sodelovanju s Slovensko gimnazijo in njenimi dijaki, ki obiskujejo pouk projektnega menedžmenta, povezali šolski športni dan z organizacijo mini olimpijade. Dogodek je tako dobil uraden okvir in prepoznaven značaj, kakor ga ima v Sloveniji. »Mini olimpiada naj bi postala stalnica pri nas na Koroškem,« je dodal Loibnegger ter nadaljeval, da »načrti za prihodnost že obstajajo – pripravljeni smo, da dogodek iz leta v leto gradimo in širimo.« Mentor dijakov je bil profesor Janko Smrečnik, ki je bil z delom organizacijskega tima zelo ponosen. Ponosen pa je bil tudi na dejstvo, da je Ava Wheeler izboljšala kar dva šolska rekorda, po enega pa Kira Lukinova, Hanna Igerc in Sophie Buxbaum. Doslej so športne rekorde SLOG od leta 2017 zbirali na špornem dnevu.