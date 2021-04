Tomaž Druml se je po uspešni športni karieri nenadoma moral vprašati, kako naprej. Danes je samostojen fotograf in snemalec. Pri svojem novem delu poskuša prikazati ljudem kaj novega, nekaj, česar še ne poznajo in to iz drugačnih, nevsakdanjih vidikov.

Športna kariera Tomaža Drumla se je začela skupaj z bratom Matijem pri domačem športnem društvu ŠD Zahomc, pri katerem sta se prijavila kot skakalca. V času ljudske šole ju je od šolskega poslopja do skakalnice ločila le pot čez most. Tako sta lahko takoj po pouku šla na treninge. Starši so z otrokoma večkrat šli s tekaškimi smučmi na progo. Ni bilo torej presenetljivo, da je Tomaž odkril svojo ljubezen v nordijski kombinaciji, ki združuje ravno ti dve panogi. »Z osmimi leti sem opazil, da mi ta kombinacija ustreza. Na eni strani skoki, na drugi strani pa tek, pri katerem lahko svoj rezultat še izboljšaš,« je Tomaž utemeljil svojo odločitev in dopolnil, da mu je v teku let postala tudi všeč kombinacija dveh športnih panog, ki nista čisto vzporedni, »saj moraš pri skokih biti zelo hiter in fokusiran, pri teku pa je najbolje, da glavo čisto izključiš.«

Za profesionalno kariero se je odločil po nižji stopnji na Slovenski gimnaziji v Celovcu. Sledil je vpis v športno gimnazijo v Špitalu, kjer so od talentiranega Zahomčana odtlej zahtevali dobre rezultate tako na državni kot tudi mednarodni ravni. Ta pritisk mu je olajšalo dobro vzdušje v moštvu. Z Markom Pichelmaierjem in Alfredom Rainerjem so sestavljali uspešno trojico, v kateri je vsak profitiral. »Ko je šlo enemu dobro, si ga skušal dohiteti in tako se je to potem stopnjevalo.« Uvrstil se je v avstrijski kader, tam se mu je v teku let razvila uspešna pot. Eden najpomembnejših trenutkov kariere je bil naslov svetovnega prvaka pri juniorjih v poljskih Zakopanah. Dan pred tekmovanjem ga je še mučila bolezen, tako da od tekmovanja ni pričakoval ničesar. Po dobrih skokih pa so se pričakovanja spremenila. »Po skokih sem bil že drugi, tako da sem moral ujeti samo še enega in sem bil svetovni prvak.«

Uspešna kariera se je nadaljevala vse do svetovnega pokala, kjer se je vrsto let meril z najboljšimi na svetu. Med profesionalno kariero je opravljal tudi študij okoljevarstva v Londonu. Vsa predavanja je pri tem spremljal preko spleta, izpite pa je pisal dvakrat na leto na Dunaju. Leta 2015 so pri njem odkrili srčno aritmijo, ki mu je skoraj eno leto onemogočala treninge. »Potem sem seveda še skušal tekmovati, saj so zdravniki rekli, da nič ni in da je vse v redu.« A kakor se je izkazalo, ni bilo vse v najboljšem redu. Težave ga, kakor je omenil, zasledujejo še danes. Zagnan športnik je dal vse od sebe, da bi se zopet pribil do svetovnega vrha. Menjal je državljanstvo in tekmoval še za Slovenijo. Toda že pri poletnih pripravah je opazil, da mu ni šlo najbolje. Zaradi srčnih težav je moral predčasno zaključiti svojo kariero. Za Slovenijo je še zadnjič nastopil na svetovnem pokalu in se s tem dostojno poslovil od svojega športa. »Nisi tam, da tekmuješ za prvo mesto. Vedel sem da prvega mesta ne bom dosegel. Kot turist sem gledal tekmovanje in poskusil te zadnje trenutke uživati. Zelo lepo sem se lahko poslovil od tega športa«.

Po uspešni športni karieri se je nenadoma moral vprašati, kako naprej. Uspešno je zaključil študij, zaključil razne vrste študija in potoval po svetu. Pri tem je opazil, da delo, ki ima vedno isti vsakdan, ni zanj. V tem času je opravil tudi patent za jadranje in dobil ponudbo v poletnih mesecih, da okrepi ekipo nemške firme v Črni gori. S seboj je vzel kamero in pričel loviti trenutke. Iz nabranega materiala je zrezal kratek film, ki ga je postavil na splet. Pozitivni odzivi so ga spodbudili, da je to pot nadaljeval. A začetki niso bili enostavni, saj je moral šele dokazati, kaj zna. »Na začetku moraš narediti projekte, ki niso tako dobro plačani ali celo sploh niso plačani. Iz tega pa se naučiš za druge, večje stvari.« Samouk na področju snemanja in slikanja se je v minulih treh letih specializiral na šport v naravi. Poleg tega pa ustvarja tudi reklamno gradivo za razne hotele, zbira vtise s potovanj in še marsikaj. Samostojni fotograf in snemalec je s tem tudi drugi konjiček lahko vnovčil kot svoj poklic. Pri svojem novem delu poskuša prikazati ljudem kaj novega, nekaj, česar še ne poznajo in to iz drugačnih, nevsakdanjih vidikov.

Če si želite ogledati nepopisne utrinke, ki jih je v zadnjih letih ujel Tomaž Druml, lahko to naredite na njegovi spletni strani: