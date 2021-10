Že pred dvema tednoma smo poročali o tem, da bo v novi sezoni videti dva nova obraza na klopeh članskih ekip KOŠ Celovec. Tako za člane kot tudi za članice se ta konec tedna začne tekmovalno obdobje s tekmo. Člani igrajo tekmo za avstrijski pokal v soboto, 2. 10., ob 17. uri na tujem proti ekipi Mistelbach Mustangs, proti kateri bodo igrali tudi teden navrh prvo prvenstveno tekmo v drugi zvezni ligi. Za članice pa se prav tako v soboto v domači dvorani v Šentpetru ob 15. uri začne tekmovanje v prvi avstrijski ligi proti ekipi BK Raifeisen Duches Klosterneuburg.

Rok Heiligstein, novi trener članov

Kako ocenjujete letošnjo ekipo?

Rok Heiligstein: Člansko ekipo smo za letošnjo sezono sestavili na novo. Ekipo smo pomladili, da damo več možnosti mladim igralcem. Verjamem v to, da morajo mladi dobiti priložnost na tem tekmovalnem nivoju. To je zelo dobro za razvoj. Naredili smo dobro mešanico med izkušenimi igralci, ki so še zmeraj mladi, ter perspektivnimi mladimi, ki še potrebujejo ob sebi nekoga, ki jim pomaga.

S kakšnimi pričakovanji greste v letošnjo sezono?

S cilji se ne obremenjujemo preveč. Zdi se mi, če bi cilje postavljali v ospredje, bi ustvarjali nepotreben pritisk. Tako bomo videli, kako se bo razvilo, vse je odvisno od treninga. Uvedli bomo nekaj novosti, ki jih igralci še niso vajeni, in povečali smo tudi količino treningov. V ospredju je, da razvijemo mlade igralce in da gledamo v prihodnost in ne samo na to sezono.

Ta vikend se začne tekmovalno obdobje. Kako gledate na ta dvoboj v pokalu?

Za nami je solidno pripravljalno obdobje. Gremo čisto neobremenjeni v to pokalno tekmo. Prva tekma sezone je, mi ne vemo kaj dosti o nasprotniku, oni ne vedo veliko o nas. Se bomo malo spoznavali. Poskušali bomo iztržiti čim več. Zanimivo je, ker imamo v prvem krogu druge avstrijske lige istega nasprotnika. Igrali pa bomo na zmago, kakor v vsaki tekmi.

Andraž Vončina, novi trener članic

Kako ocenjujete letošnjo ekipo?

Prvi vtis ekipe je zelo dober, zelo mi je všeč. Igralke so zelo povezane, dobro se razumejo. Mislim, da je dobra kemija v ekipi, ker že dolgo časa igrajo skupaj in dekleta se dobro razumejo. Pripeljali smo dve igralki iz Slovenije, ki sta se zelo lepo vključili v ekipo. Tudi mene kot slovenskega trenerja so zelo lepo sprejele in mislim, da se vsi počutimo zelo domače tukaj.

S kakšnimi pričakovanji greste v letošnjo sezono?

Na vsaki tekmi bomo dali vse od sebe. Najbolj važno je, da se borimo do konca. Z rezultati se v klubu ne obremenjujemo popolnoma nič. Zame je pomembno – in tako bomo tudi igrali – da je v igri veliko energije, da se borimo na terenu do zadnje žoge, da se mečemo na tla, da dobesedno gori na terenu. Ali bo rezultat ali ne, je vseeno, dali pa bomo zagotovo vse od sebe.

Ta vikend se začne tekmovalno obdobje. Kako gledate na ta dvoboj v pokalu?

Še ne vem, kaj naj pričakujem. To je tudi zame nova izkušnja. Igrali bomo na vse. Ali bomo zmagali za 20 točk ali zgubili za 20 točk, mi je osebno vseeno. Tudi igralke se ne obremenjujejo s tem. Želim si, da smo agresivni, da tečemo, da je vidno veliko energije, da se ne predajamo, da si pomagamo, da govorimo, ker taka ekipa lahko tudi napreduje.