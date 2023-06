Julijan Smid, Hannah Wiegele, Daniel Tschofenig, Alexandria Loutitt in Janko Zwitter mlajši.

V Šisi v Zahomcu so za izredne dosežke v pretekli sezoni počastili športnike in trenerje športnega društva Zahomc. Nadaljujejo s treningi, poletna skakalna sezona se je začela, je povedal ŠD Zahomc Martin Wiegele. Letos društvo slavi tudi svojo 70. obletnico.

Na počastitev vrhunskih športnikov je vabilo športno društvo Zahomec v petek, 9. junija, v Šišo v Zahomec. Glavni akterji večera so bili skakalci Hannah Wiegele, Julijan Smid in Daniel Tschofenig.

Tschofenig je v minuli sezoni zabeležil več dobrih rezultatov v svetovnem pokalu in na svetovnem prvenstvu v Planici z avstrijsko ekipo osvojil bron. V skupnem seštevku svetovnega pokala se je uvrstil na deveto mesto, v skupnem seštevku v smučarskih poletih je sezono končal na desetem mestu. Z ekipo je bil v svetovnem pokalu trikrat prvi, tri tretja mesta so bila najboljša uvrstitev v posamičnih konkurencah zadnje sezone.

Hannah Wiegele je v sezoni 2022/2023 redno tekmovala v svetovnem pokalu, petnajsto mesto v posamični konkurenci v Willingenu je bila najboljša uvrstitev. V skupnem seštevku svetovnega pokala je Wiegele postala 38.

Julijan Smid je z avstrijsko ekipo skakalcev na mladinskem svetovnem prvenstvu v Whistlerju postal svetovni prvak. Avstrijski orli so bili 5,8 točke pred Poljsko, tretja je postala Slovenija. Tudi sicer je beležil dobre rezultate in prvič nastopil v svetovnem pokalu.

Najuspešnejša sezona po letu 1976

Franci Wiegel ml., Hannah Wiegele, Daniel Tschofenig, Marijan Velik, Janko Zwitter ml. in predsednik ŠD Zahomc Martin Wiegele

»Na tekmovanjih svetovnega pokala smo imeli tri osebe na startu, to je v Avstriji nekaj edinstvenega,« je povedal predsednik ŠD Zahomc Martin Wiegele. Po letu 1976, ko je Karl Schnabl na olimpijskih igrah v Innsbrucku osvojil zlato in bronasto kolajno, je minula sezona za ŠD Zahomc največji uspeh, je dodal Wiegele.

V Zahomcu so počastili tudi uspešne trenerje iz vrst športnega društva, mdr. Francija Wiegeleta ml. in Janka Zwittra ml., ki je bil trener kanadske ženske reprezentance v smučarskih skokih, med njegovimi varovankami pa je bila tudi letošnja svetovna prvakinja Alexandria Loutitt. Ta pa z zahomškimi orli ni povezana le športno, temveč tudi privatno, saj je prijateljica Daniela Tschofeniga in je prav tako prišla na počastitev športnikov v Zahomcu.

Športnikom in trenerjem so čestitali številni častni gostje, mdr. predsednik koroške smučarske zveze Dieter Mörtl, deželni poslovodja ASKÖ na Koroškem Günter Leikam ter predsednik Slovenske športne zveze Marijan Velik.

70. obletnica društva

Letos športno društvo Zahomc praznuje svojo 70. obletnico. Slavje bo novembra v Šiši v Zahomcu, pravi predsednik Wiegele.

Športniki ŠD Zahomc so po kratki pavzi spet začeli s treningi. Poletna skakalna sezona se za zahomški naraščaj začne že 17. junija v Celovcu. Prvo tekmovanje za koroški pokal pa bo 28. in 29. junija v Celovcu.

Društvo organizira 27. in 28. avgusta v Beljaku tekmovanje avstrijskega pokala za mladince. Wiegele ugotavlja, da je tudi naraščaj Zahomčanov odličen, saj je športno društvo Zahomc v skupnem seštevku koroškega pokala v pretekli sezoni postalo drugo.