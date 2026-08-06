»Preko Dunaja je prišla šahovska igra v Bekštanj, kjer jo še danes igramo«

ASKÖ Finkenstein/Bekštanj je bil ustanovljen junija 1956. »Joši Gallob, stric mojega očeta, je bil študent na Dunaju, ki je potoval po vsem svetu. On je bil tisti, ki je pripeljal šahovsko znanje v domače kraje in je mojega očeta Pepija naučil pravila igre na deski. Moj oče je bil tako navdušen nad to igro, da je skupaj z Jošijem in z bratom Lojzom ustanovil šahovsko društvo Bekštanj. Ker je šahovsko znanje takrat bilo še nekaj prestižnega, so se kmalu zainteresirani od blizu in daleč pridružili in šahov­sko življenje se je začelo. Prvi trener je bil torej Joši Gallob, šahovsko znanje pa so si nabrali iz knjig in magazinov, ki so jih kupili. Tekmovali so tako dobro, da so kmalu prišli v koroško ligo, v kateri smo od takrat naprej vedno bili prezentni. Na začetku smo imeli prostore v gostilni Liskounig. Ker je bilo malo prostora, smo se preselili v Bekštanj k Dermutzu, kjer smo bili do leta 2002. Ker sta se lastnika ločila in se je gospa Dermutz odločila, da bo iz šahovske sobe naredila apartma, smo se preselili v hotel Zollner, kjer še danes treniramo in tekmujemo,« pravi Gallob. Uspešno in redno delovanje kluba je privedlo do podviga v državno B ligo jug leta 1989/90, v kateri so nekaj let tekmovali, zatem pa so se z mlado ekipo domačih talentov poslovili nazaj v koroško ligo. »V sezoni 2022/23 smo ponovno postali prvaki v koroški ligi, sicer pa jaz nisem hotel, da gremo nazaj v drugo državno ligo. Vožnje so zelo dolge, potrebuješ pa tudi najmanj šest legionarjev, to je enostavno predrago za nas,« je zaključil Gallob.