»Preko Dunaja je prišla šahovska igra v Bekštanj, kjer jo še danes igramo«

»Osebno sem prišel v stik s šahom preko svojega očeta Pepija, ki mi je podaril šahovsko desko s figurami, ko sem bil star pet let. Z enajstimi leti sem se vpisal v Bekštanjski klub, kjer sem danes le redko še aktiven kot igralec, bolj pa kot organizator,« pove Seppi Gallob, ki je v najboljših časih kot šahist dosegel elo številko nad 2100, kar je za avstrijski standard nadpovprečno. Šahovski klub ASKÖ Bekštanj je uveljavljeno moštvo v koroškem šahovskem svetu, saj trenutno tekmuje društvo tudi v treh razredih - v prvem razredu, v podligi in tudi v koroški ligi, najvišji ligi na Koroškem. Na razpolago pa imajo okoli 45 šahistk in šahistov. Predsednik Seppi Gallob je istočasno tudi trener naraščaja. »Treninge imamo vedno ob petkih ob šestih zvečer. Tukaj se zbere mladina, ki ji pokažem razne otvoritve, taktične poteze in tudi analiziramo razne partije. Prirejamo tudi interne turnirje in tekmovanja, saj se pri igranju največ naučiš. Po otroškem treningu je bila vedno navada, da starejši, že izkušeni šahisti, pridejo skupaj, med seboj tekmujejo in se družijo. Žal je trenutna situacija takšna, da jih večina ne živi več v bližini ali ni zainteresirana priti na šahovske večere. Tega tedenskega druženja na žalost že dolgo nimamo več, « pravi Seppi Gallob.
ASKÖ Finkenstein/Bekštanj je bil ustanovljen junija 1956. »Joši Gallob, stric mojega očeta, je bil študent na Dunaju, ki je potoval po vsem svetu. On je bil tisti, ki je pripeljal šahovsko znanje v domače kraje in je mojega očeta Pepija naučil pravila igre na deski. Moj oče je bil tako navdušen nad to igro, da je skupaj z Jošijem in z bratom Lojzom ustanovil šahovsko društvo Bekštanj. Ker je šahovsko znanje takrat bilo še nekaj prestižnega, so se kmalu zainteresirani od blizu in daleč pridružili in šahovsko življenje se je začelo. Prvi trener je bil torej Joši Gallob, šahovsko znanje pa so si nabrali iz knjig in magazinov, ki so jih kupili. Tekmovali so tako dobro, da so kmalu prišli v koroško ligo, v kateri smo od takrat naprej vedno bili prezentni. Na začetku smo imeli prostore v gostilni Liskounig. Ker je bilo malo prostora, smo se preselili v Bekštanj k Dermutzu, kjer smo bili do leta 2002. Ker sta se lastnika ločila in se je gospa Dermutz odločila, da bo iz šahovske sobe naredila apartma, smo se preselili v hotel Zollner, kjer še danes treniramo in tekmujemo,« pravi Gallob. Uspešno in redno delovanje kluba je privedlo do podviga v državno B ligo jug leta 1989/90, v kateri so nekaj let tekmovali, zatem pa so se z mlado ekipo domačih talentov poslovili nazaj v koroško ligo. »V sezoni 2022/23 smo ponovno postali prvaki v koroški ligi, sicer pa jaz nisem hotel, da gremo nazaj v drugo državno ligo. Vožnje so zelo dolge, potrebuješ pa tudi najmanj šest legionarjev, to je enostavno predrago za nas,« je zaključil Gallob.
»Leta 1985, ko sem prevzel šahovsko sekcijo, smo tudi priredili prvo izdajo Faakerseeopena, ki se je takrat še imenoval Bekštanjski open. Na začetku smo tekmovali v občini Bekštanj, ker pa se je sčasoma število udeležencev drastično zvišalo, smo se enostavno morali preseliti. Sedaj že mnoga leta tekmujemo v kulturnem domu v Ločah. Tudi število udeležencev smo morali omejiti na 150 oseb, saj smo imeli že situacijo, da je bilo 178 prijav, kar je bilo preveč tudi za kulturni dom. Na Faakerseeopenu sodelujejo šahisti z vsega sveta, imeli smo tudi že tekmovalce iz Indije ali iz Sovjetske zveze,« pripoveduje predsednik Bekštanja. Letos prirejajo že 42. izdajo Faakerseeopena, za katerega so še možne prijave. Vabljeni so vsi šahisti, ne glede na to, ali so aktivni v kakšnem klubu in katere izkušnje imajo. Prijavite se lahko na spletni strani www.faakerseeopen.at.
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