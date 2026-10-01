Santiago Wrolich: postal je profi in zastopal Avstrijo na svetovni dirki

Od 20. do 27. septembra je v Montréalu v Kanadi potekalo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu UCI 2026, na katerem so se v različnih starostnih kategorijah pomerili najboljši kolesarji sveta. Med njimi je bil tudi 18-letni Celovčan Santiago Wrolich, ki je 24. septembra v kategoriji juniorjev (U19) zastopal Avstrijo. »Dirka je bila od samega začetka zelo hitra. Največji favoriti so kmalu začeli napadati, saj so se želeli izogniti sprintu na koncu, zato se je selekcija začela že zelo zgodaj in skupina je postajala manjša. Na začetku sem lahko sledil vsem napadom kasnejšega zmagovalca, v zadnjem krogu pa mi je zmanjkalo energije. Spredaj se je odpeljala manjša skupina, jaz sem pa ostal v glavni skupini in v sprintu končal na 32. mestu. Z rezultatom sicer nisem povsem zadovoljen, saj bi lahko dosegel več, če bi dirkal bolj ofenzivno in ne čakal na zadnji krog. Kljub temu lahko rečem, da je nastop bil v redu. Dirka je bila zaradi svetovnega prvenstva, odlične atmo­sfere in ogromnega števila gledalcev ob progi res posebna izkušnja,« pove Wrolich.