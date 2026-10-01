Santiago Wrolich: postal je profi in zastopal Avstrijo na svetovni dirki

Od 20. do 27. septembra je v Montréalu v Kanadi potekalo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu UCI 2026, na katerem so se v različnih starostnih kategorijah pomerili najboljši kolesarji sveta. Med njimi je bil tudi 18-letni Celovčan Santiago Wrolich, ki je 24. septembra v kategoriji juniorjev (U19) zastopal Avstrijo. »Dirka je bila od samega začetka zelo hitra. Največji favoriti so kmalu začeli napadati, saj so se želeli izogniti sprintu na koncu, zato se je selekcija začela že zelo zgodaj in skupina je postajala manjša. Na začetku sem lahko sledil vsem napadom kasnejšega zmagovalca, v zadnjem krogu pa mi je zmanjkalo energije. Spredaj se je odpeljala manjša skupina, jaz sem pa ostal v glavni skupini in v sprintu končal na 32. mestu. Z rezultatom sicer nisem povsem zadovoljen, saj bi lahko dosegel več, če bi dirkal bolj ofenzivno in ne čakal na zadnji krog. Kljub temu lahko rečem, da je nastop bil v redu. Dirka je bila zaradi svetovnega prvenstva, odlične atmosfere in ogromnega števila gledalcev ob progi res posebna izkušnja,« pove Wrolich.
»Za študij v ZDA sem se odločil predvsem iz dveh razlogov. V Avstriji je skoraj nemogoče kombinirati študij in vrhunski šport. Meni pa je bilo pomembno, da se poleg kolesarstva tudi akademsko razvijem. V Ameriki je ta kombinacija veliko boljša, saj ima šport na univerzah zelo pomembno vlogo. Poleg tega sem zaradi svojih športnih in akademskih dosežkov dobil štipendijo. Pomembno mi je bilo tudi, da ima univerza močno kolesarsko ekipo in da je kampus dobro prilagojen športnikom. Moj brat Manolo na tej univerzi študira že dve leti in mi jo je priporočil. Vedno sem si želel, da bi lahko skupaj z njim dirkal za isto ekipo,« pripoveduje Wrolich. Zaradi uspešnih nastopov v zadnji sezoni je dobil priložnost podpisati prvo profesionalno pogodbo z razvojno ekipo Bahrain Victorious. Tako danes njegovo kolesarsko pot povezujejo kar tri okolja: za Avstrijo nastopa na reprezentančnih tekmovanjih, na univerzitetnih dirkah zastopa univerzo Lee-McRae, na evropskih dirkah pa tekmuje za Bahrain Victorious.
Svojo kolesarsko pot je začel pri klubu RC KAC, kjer trenira tudi njegov oče Peter »Paco« Wrolich. Pred dvema letoma je prestopil v italijansko ekipo Team Tiepolo, kjer je tekmoval v kategoriji U19. V tem času je za Avstrijo nastopil na nekaterih najprestižnejših mladinskih dirkah po vsem svetu. »Za kolesarstvo me je navdušil predvsem oče. Še danes je moj trener in ima velik vpliv na mojo kariero. Ima ogromno izkušenj, zato mi je lahko že od začetka predal svoje znanje. Posebej mi je bilo všeč, da sem lahko treniral skupaj z družino – z očetom in starejšim bratom Manolom. Tudi brat ima še danes velik vpliv name. Ker je dve leti starejši, mi lahko preda svoje izkušnje z dirk, treningov in tudi iz vsakdanjega življenja,« zaključuje Wrolich.
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