V Dvorani zrcal Urada koroške deželne vlade je deželni glavar Peter Kaiser 13. junija poslovil žensko in moško reprezentanco Koroških Slovencev na Europeado 2024. Nogometno prvenstvo avtohtonih narodnih skupnosti bo od 28. junija do 7. julija potekalo v Schleswig-Holsteinu na Danskem. Na koncu uradnega dela poslovitve sta ob petju vokalne skupine Oktakord zaplesala kapetana ekipe Alena Wieser in Toni Smrtnik.