Tudi letos je poletni športni kamp privabil otroke z vse Koroške. Pod strokovnim vodstvom so mladi športniki in

športnice iz dneva v dan urili tako športne kot tudi jezikovne spretnosti, in to zelo radi.

Letošnji poletni KAMPUS

Odbijanje košarkaških žog je bilo slišati po vsem Mladinskem domu.

Poletni KAMPUS je letos privabil nad 50 mlajših otrok ter najstnikov in najstnic, ki so od 8. do 12. avgusta v Celovcu v Mladinskem domu in Slovenski gimnaziji vsak dan pod vodstvom strokovnih pedagogov in pedagoginj ter nadarjenih športnikov in športnic izboljševali jezikovno znanje in športne spretnosti. Dan se je začel z zajtrkom, po katerem je sledila jutranja aktivacija, ki jo je vodil vsak dan drug trener. Nato so udeleženci in udeleženke imeli možnost izbrati med športnimi treningi nogometa, košarke, lahke atletike in odbojke. Poleg treningov je bilo ob vročih popoldnevih na sporedu tudi kopanje v jezeru v Šentjanžu. V sredo popoldne pa so v beljaški Alpen areni mladi športniki in športnice preizkusili športno panogo, ki je večini znana le iz televizije – namreč smučarske skoke. Zadnji dan športnega tedna, ki je minil brez poškodb, je bil namenjen tekmovanju med seboj. Mladi športniki in športnice so se pomerili v športni panogi, v kateri so se počutili najmočnejši. Najspretnejše športnike in športnice so nato odlikovali na zaključni prireditvi, ki so se je udeležili tudi starši.

»Hitreje« in »više« sta bili glavni gesli pri odbojki in lahki atletiki.

Prvi koraki

Vse se je začelo pred leti, točneje leta 2001, ko je bil prvič v poletnih mesecih na sporedu Teden jezikov in športa na Rebrci. Uspešni športno-poučni kamp je bil povod za ustanovitev športne akademije KRONA. Marijan Smid in Stefan Hribar sta želela otrokom in najstnikom ponuditi tudi med letom uveljavljen program, ki so ga izvajali letno na Rebrci. Ime KRONA je kratica in pomeni začetne črke besed: košarka, rokomet, odbojka, nogomet in akademija.

Dobro sodelovanje

Na nogometnem igrišču so vadili gibe, ki zmedejo nasprotnika.

V teku let se je razvilo v tesnem sodelovanju s Slovensko športno zvezo in včlanjenimi društvi vedno več projektov. Nazadnje se je iz tega dobrega sodelovanja izoblikoval tudi projekt KAMPUS, ki s svojimi ponudbami skuša dopolnjevati športno ponudbo v slovenskem jeziku s strokovnim kadrom. Okoli 700 otrok, razdeljenih na 53 skupin, je v letošnjem šolskem letu tedensko koristilo široko ponudbo projekta, ki nudi za vsakogar nekaj. S tem doslednim delom se postavljajo temelji za uspešno športno prihodnost.

Trenerska ekipa:

Vodja kampa: Toni Smrtnik

Lahka atletika: Magdalena Kulnik

Košarka: Rok Razdevšek in Rafael Mistelbauer

Nogomet: Jan Walter, Florian Kelih in Christian Wrulich

Odbojka: Maria Koletnik, Victor Alcantara in Peter Trampusch

Teja Gspan in Gabriel Kulnik udeleženca letošnjega poletnega KAMPUSA

Oba sta že tretjič na poletnem kampu. Tudi v letošnjem letu se jima je zdel teden zelo lep. V spomin se jima je vtisnilo skakanje na skakalnici v Beljaku. Oba se nameravata udeležiti poletnega kampusa tudi v naslednjem letu. Osebam, ki ne poznajo tega tedna, pa ga priporočata zato, ker je veselo in ker spoznaš veliko novih oseb.

